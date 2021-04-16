Власти РФ 16 апреля опубликуют санкционный список граждан США

Москва, 16 апреля. Россия в пятницу, 16 апреля, опубликует список восьми руководителей администрации президента США Джо Байдена. Информацию об этом сообщили в МИД РФ.

По словам главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва «зеркально» ответит на высылку Вашингтоном десяти российских дипломатов.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении против РФ новых ограничительных мер. Санкции коснулись 32 физических и юридических лиц. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на новые санкции будет неотвратимым.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против компаний, раздающих гуманитарную помощь в Судане.