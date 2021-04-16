Туркам не понравилась идея Зеленского заменить русских украинцами

Анкара, 16 апреля. Призыв президента Украины Владимира Зеленского к согражданам заменить российский турпоток на курортах Турции не нашел отклика у турков.

Читатели новостного портала Haber7 отнеслись не очень воодушевленно к подобному высказыванию Зеленского. Новость о предложении заменить туристов из России украинцами привела к бурной дискуссии между турецкими гражданами, которые сошлись в том, что до июня туризма в стране не будет.

Так, один из пользователей по имени Бейбарс отметил, что украинцы не настолько богаты, как россияне, поэтому идея с заменой успехом не увенчается. При этом бедность украинского населения у комментаторов вопросов не вызвала: с этим утверждением турки спорить не стали.

pixabay.com /

Однако некоторые добавили, что русские туристы, в свою очередь, не отличаются щедростью. Еще один пользователь заявил, что на самом деле россияне жадные, как немцы, а деньги тратят арабы.

«Не будет русских — не будет и туризма. Вы, очевидно, сами ничего не смыслите в туризме. Какие арабы? Арабов уже два года нет. Если и есть, то даже не сравнивайте их с российскими туристами, шансов ноль», — отреагировал на комментарий представитель туристической отрасли.

Жители Украины тоже не оценили идею Зеленского. Люди начали жаловаться на нищету в стране и низкие зарплаты, а также напомнили об эпидемиологической ситуации в Турции.