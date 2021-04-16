Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 19:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:12
Шоу-бизнес
Ольга Орлова ответила на вопрос о дедовщине в группе «Блестящие»
19:12
Общество
Председатель СК РФ назвал коронавирус «настоящим испытанием» для врачей
19:09
Политика
Журналист Тим Керби: США могут нажать на красную кнопку, но они не будут этого делать
19:09
Видео
Более восьми млн россиян вакцинировались от COVID-19. События дня. ФАН-ТВ
19:09
Технологии
На Украине испытывают двигатель для новой сверхзвуковой ракеты «Молния»
19:08
Общество
Мэрия Пензы закупит поздравительные открытки на 107 тысяч рублей
19:07
Общество
Женщины спасли собаку, провалившуюся в заброшенный колодец под Иваново
19:05
Происшествия
В Пензе нашли обвиняемого в убийстве россиянина и изнасиловании его подруги в Таиланде
19:05
Происшествия
Один человек погиб на пожаре в Перми
19:02
Экономика
Минэнерго готово поддержать ограничения на экспорт ряда нефтепродуктов
19:01
Общество
Пользователи «Госуслуг» смогут получать сведения о жилье в личном кабинете автоматически
18:59
Общество
Аэропорты Москвы будут работать в ограниченном режиме из-за репетиций парада Победы
18:59
Общество
Петербуржцы просят решить проблему с хаотичными парковками электросамокатов
18:59
Происшествия
Полицейские задержали двух пьяных стрелков в Смоленске
18:58
Весь мир
«Хезболла» запасается лекарствами и топливом в преддверии краха экономики Ливана
18:56
Общество
В Санкт-Петербурге готовят ограничения для уличных музыкантов
18:56
Происшествия
Житель Краснодарского края до смерти забил свою бабушку
18:56
Политика
Зеленский заявил о готовности Украины к любому развитию событий в отношениях с РФ
18:55
Общество
Масочный режим в Петербурге сохраняется до 15 мая
18:54
Политика
Власти РФ 16 апреля опубликуют санкционный список граждан США
Все новости
Туркам не понравилась идея Зеленского заменить русских украинцами
pixabay.com
Общество

Туркам не понравилась идея Зеленского заменить русских украинцами

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к согражданам заменить российский турпоток на курортах Турции не нашел отклика у турков.

Анкара, 16 апреля. Призыв президента Украины Владимира Зеленского к согражданам заменить российский турпоток на курортах Турции не нашел отклика у турков.

Читатели новостного портала Haber7 отнеслись не очень воодушевленно к подобному высказыванию Зеленского. Новость о предложении заменить туристов из России украинцами привела к бурной дискуссии между турецкими гражданами, которые сошлись в том, что до июня туризма в стране не будет.

Так, один из пользователей по имени Бейбарс отметил, что украинцы не настолько богаты, как россияне, поэтому идея с заменой успехом не увенчается. При этом бедность украинского населения у комментаторов вопросов не вызвала: с этим утверждением турки спорить не стали.

pixabay.com  / 

Однако некоторые добавили, что русские туристы, в свою очередь, не отличаются щедростью. Еще один пользователь заявил, что на самом деле россияне жадные, как немцы, а деньги тратят арабы.

«Не будет русских — не будет и туризма. Вы, очевидно, сами ничего не смыслите в туризме. Какие арабы? Арабов уже два года нет. Если и есть, то даже не сравнивайте их с российскими туристами, шансов ноль», — отреагировал на комментарий представитель туристической отрасли.

Жители Украины тоже не оценили идею Зеленского. Люди начали жаловаться на нищету в стране и низкие зарплаты, а также напомнили об эпидемиологической ситуации в Турции.

Украина турция туризм
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Новости партнеров
Все новости / Общество / Туркам не понравилась идея Зеленского заменить русских украинцами
Рейтинг@Mail.ru