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Лавров анонсировал прекращение деятельности американских фондов в РФ
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин
Политика

Лавров анонсировал прекращение деятельности американских фондов в РФ

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 19:03
Россия прекратит в стране деятельность американских фондов, которые вмешиваются во внешнюю политику государства.

Москва, 16 апреля. Россия прекратит в стране деятельность американских фондов, которые вмешиваются во внешнюю политику государства.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Сербии Николой Селаковичем.

«Буквально после пресс-конференции мы выпустим заявление МИД, в котором изложим те меры, которые одобрил президент России в ответ на абсолютно недружественные, ничем не спровоцированные действия, которые были объявлены Вашингтоном в отношении РФ», — заявил Сергей Лавров.

Ранее глава ведомства заявил, что Россия предложит десяти американским дипломатам покинуть страну. Он добавил, что санкции США России «по плечу», и у страны есть варианты для ответных действий.

сша лавров мид рф
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