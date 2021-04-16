Алена Апина рассказала об операции по уменьшению талии

Москва, 16 апреля. Звезда российской эстрады Алена Апина рассказала поклонникам о хирургическом вмешательстве, которое ей потребовалось для создания тонкой талии.

Певица сообщила об операции своим поклонникам в Instagram, отметив, что все прошло успешно и сейчас она проходит процедуры восстановления.

Исполнительница решила объяснить, почему в свои 56 лет все-таки решилась лечь под нож хирурга. По ее словам, она всячески пыталась добиться фигуры мечты, занимаясь спортом и пробуя различные диеты, однако так и не увидела желанного результата.

«Потеряли меня?! А я вот решила сделать «тюнинг» себя любимой! Да! Теперь я буду такая, прям лопни глаз! Теперь все так! Пока еще рано показывать результат, но зеркало его уже видит», — радостно рассказала о случившемся артистка.

/

Апина пообещала в ближайшее время показать поклонникам фотосессию в купальнике, чтобы они смогли как можно лучше изучить ее фигуру после работы хирургов. Теперь фанаты ждут возвращения звезды в новых обтягивающих нарядах.

«Ждем-ждем новых крутых фотографий: и в бикини, и у фонтанчика, и не только»; «Правильно, так держать, человек должен всегда совершенствоваться, а такая яркая женщина, как вы, — всегда быть на высоте»; «Очень ждем, с нетерпением!!! Давно не радовали нас своим прекрасным телом!», — высказали свои ожидания от предстоящих фотографий Апиной подписчики.

Несмотря на решение сделать талию тоньше ради красоты, исполнительница и при пышных формах не оставалась без мужского внимания. Апиной много раз поступали предложения руки и сердца, она дважды была в браке и сейчас растит дочь от второго супруга. Наследницу певице родила суррогатная мать.