Норкин колким анекдотом поддержал россиян после закрытия авиасообщения с Турцией

Москва, 16 апреля. Гости программы «Место встречи» в очередном выпуске обсудили закрытие авиасообщения с Турцией и выплаты потомкам рабов в США. Ведущий Андрей Норкин вставил колкий анекдот в тему.

Участники политического ток-шоу обсуждали программу «компенсаций» потомкам американских рабов и задались вопросом, почему нет выплат для индейцев. Советский Союз помогал народам Севера, напомнили эксперты. В студии сочли это формой репарации. Соведущий Иван Трушкин не согласился и назвал это поддержкой. Норкин указал на противоречие — СССР платил народам, а тут выбирается одна группа. По его мнению, если давать выплаты, то всем.

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Журналист Майкл Бом из США ответил русской поговоркой «хороша ложка к обеду». Американец подчеркнул, что рабство упразднили почти 150 лет назад и тогда каждому освобожденному обещали одного осла и 40 акров земли. Гости студии НТВ начали дискуссию о связи репараций с возвращением культурных ценностей. В конце программы вернулись к теме закрытия авиасообщения с Турцией и тому, что россиянам предложили обменять путевки на туры внутри страны. Норкин насмешил зал новым анекдотом.

«Сочинский ресторан, посетитель спрашивает официанта: «Я заказал всего две порции шашлыка. Откуда 32 тысячи рублей в счете?» Официант: «Ну как же, шашлык же был приготовлен на олимпийском огне!» — пошутил ведущий.

Зал сдержанно отреагировал на колкость Норкина. Телеведущий традиционно завершает выпуск подобранным в тему анекдотом. В одном из выпусков он разнял дружескую перепалку политологов Антона Хащенко и Виктора Олевича.