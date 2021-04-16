Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 20:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:44
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о пережитых домогательствах
20:44
Происшествия
Житель Тульской области хотел угнать машину ради лайков в интернете
20:44
Общество
Международный день цирка: как отмечается этот яркий праздник в 2021 году
20:39
Армия
НАТО обеспокоена планами РФ ограничить проход в Черное море
20:37
Происшествия
Экспертиза опровергла связь между смертью пенсионера и прививкой от COVID-19 в Петербурге
20:35
Шоу-бизнес
Попавшая в больницу Анастасия Волочкова рассказала о своем диагнозе
20:35
Общество
Литовскую программу вакцинации от COVID-19 признали провальной
20:32
Шоу-бизнес
Фильм с Леди Гагой об убийстве главы модного дома Gucci возмутил его семью
20:30
Весь мир
Успехи армии ЦАР на севере приближают окончательную зачистку государства от бандитов
20:30
Политика
Макрон «заговорил» на украинском языке в Twitter
20:29
Общество
Новый транспортный прокурор назначен в Великих Луках
20:28
Экономика
Обновленная Lada Niva Bronto добралась до Словакии раньше, чем до России
20:26
Происшествия
Житель Тульского региона кинул камень в автомобиль пожарной службы
20:26
Общество
Мусор, срубленные деревья и грязные дороги: какова цена лагеря в парке Фороса
20:26
Весь мир
Общенациональный диалог стал главной темой встречи лидера ЦАР с послами стран Африки
20:26
Наука
Российские ученые успешно протестировали новый газотурбинный двигатель
20:22
Общество
Московские хирурги удалили у пациента опухоль весом 48,5 килограмма
20:21
Общество
Москвичей предупредили о сильных дождях и похолодании на следующей неделе
20:20
Политика
Москва запретила въезд в Россию восьми американским гражданам
20:18
Общество
Алиханов: подорожание жилья — часть капитализации Калининградской области
Все новости
Митинги и Крым: депутат Пискарев «ткнул» глав Google в главные нарушения компании
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ
Политика

Митинги и Крым: депутат Пискарев «ткнул» глав Google в главные нарушения компании

По словам парламентария, длительное время YouTube распространял в нашей стране запрещенную информацию.

В Госдуме 16 апреля состоялась видеоконференция Москва — Брюссель — Москва. Встреча была посвящена фактам нарушения со стороны компании Google и ее видеохостинга YouTube российского законодательства и, в частности, порядка ограничения доступа к запрещенной информации.

Заседание прошло с участием членов Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России под председательством Василия Пискарева и представителей компании Google: директора по взаимодействию с органами государственной власти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Марко Панчини и директора по взаимодействию с органами государственной власти «Google Россия» Марины Жунич.

Василий Пискарев провел встречу с главами IT-компаний, нарушивший закон России
youtube.com  / Prt Scr
На встрече были рассмотрены материалы, размещенные на видеохостинге, вызвавшие возмущение общественности.

«Длительное время YouTube распространял в нашей стране запрещенную информацию — призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах в январе-феврале этого года», — пояснил глава комиссии Госдумы Василий Пискарев.

Василий Пискарев провел встречу с главами IT-компаний, нарушивший закон России
youtube.com  / Prt Scr

Он сообщил, что, согласно задокументированным фактам, на сервисе размещались видеоматериалы с такими призывами, ориентированными на детей, в обход всех ограничений и правил.

«Уже за четыре дня до незаконной акции детям внушали, что силы правопорядка будут не защищать граждан, а расстреливать мирных протестующих. За два дня до акции детей инструктировали, как противодействовать правоохранительным органам», — прокомментировал парламентарий.

Василий Пискарев провел встречу с главами IT-компаний, нарушивший закон России
youtube.com  / Prt Scr

Кроме того, не осталась без внимания и интересная избирательность в электронных картах на сервисах Google.

«На них, к примеру, четко указана принадлежность острова Сардиния Италии, но при этом острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан почему-то не обозначены как часть Сахалинской области России», — отметил депутат.

Василий Пискарев провел встречу с главами IT-компаний, нарушивший закон России
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Парламентарий привел еще один пример.

«Так же ошибочно отображается Крым. Настаиваем, что Крым должен быть обозначен на российской версии сервиса «Google Карты» не под нейтральным названием «Полуостров Крым», а под наименованием, соответствующим Конституции и законодательству Российской Федерации, — Республика Крым», — подчеркнул Василий Пискарев.

Василий Пискарев провел встречу с главами IT-компаний, нарушивший закон России
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

По окончании видеоконференции глава комиссии сообщил журналистам, что руководству IT-гигантов была предложена методическая помощь по разъяснению действующего в России законодательства.

«Мы добиваемся лишь одного — исполнения и уважения наших законов. И я рассматриваю сегодняшний телемост как шаг к диалогу. Мы договорились с Google продолжить общение в таком же режиме ориентировочно через полгода», — подытожил Василий Пискарев.

Василий Пискарев провел встречу с главами IT-компаний, нарушивший закон России
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев поделился с ФАН итогами телемоста Москва — Брюссель.

google пискарев
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Политика / Митинги и Крым: депутат Пискарев «ткнул» глав Google в главные нарушения компании
Рейтинг@Mail.ru