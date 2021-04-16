Митинги и Крым: депутат Пискарев «ткнул» глав Google в главные нарушения компании

В Госдуме 16 апреля состоялась видеоконференция Москва — Брюссель — Москва. Встреча была посвящена фактам нарушения со стороны компании Google и ее видеохостинга YouTube российского законодательства и, в частности, порядка ограничения доступа к запрещенной информации.

Заседание прошло с участием членов Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России под председательством Василия Пискарева и представителей компании Google: директора по взаимодействию с органами государственной власти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Марко Панчини и директора по взаимодействию с органами государственной власти «Google Россия» Марины Жунич.

youtube.com / Prt Scr

«Длительное время YouTube распространял в нашей стране запрещенную информацию — призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах в январе-феврале этого года», — пояснил глава комиссии Госдумы Василий Пискарев.

На встрече были рассмотрены материалы, размещенные на видеохостинге, вызвавшие возмущение общественности.

youtube.com / Prt Scr

Он сообщил, что, согласно задокументированным фактам, на сервисе размещались видеоматериалы с такими призывами, ориентированными на детей, в обход всех ограничений и правил.

«Уже за четыре дня до незаконной акции детям внушали, что силы правопорядка будут не защищать граждан, а расстреливать мирных протестующих. За два дня до акции детей инструктировали, как противодействовать правоохранительным органам», — прокомментировал парламентарий.

youtube.com / Prt Scr

Кроме того, не осталась без внимания и интересная избирательность в электронных картах на сервисах Google.

«На них, к примеру, четко указана принадлежность острова Сардиния Италии, но при этом острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан почему-то не обозначены как часть Сахалинской области России», — отметил депутат.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Парламентарий привел еще один пример.

«Так же ошибочно отображается Крым. Настаиваем, что Крым должен быть обозначен на российской версии сервиса «Google Карты» не под нейтральным названием «Полуостров Крым», а под наименованием, соответствующим Конституции и законодательству Российской Федерации, — Республика Крым», — подчеркнул Василий Пискарев.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

По окончании видеоконференции глава комиссии сообщил журналистам, что руководству IT-гигантов была предложена методическая помощь по разъяснению действующего в России законодательства.

«Мы добиваемся лишь одного — исполнения и уважения наших законов. И я рассматриваю сегодняшний телемост как шаг к диалогу. Мы договорились с Google продолжить общение в таком же режиме ориентировочно через полгода», — подытожил Василий Пискарев.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев поделился с ФАН итогами телемоста Москва — Брюссель.