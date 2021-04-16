Москва предложит дипломатам посольства РФ в США покинуть страну

Москва, 16 апреля. Россия может отослать российских дипломатов из США. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Десяти сотрудникам российского посольства в США предложат покинуть страну, сказал Лавров. Он отметил, что у РФ и Соединенных Штатов по 450 дипломатических и административных сотрудников. При этом лишь 300 россиян обслуживают двусторонние отношения. Порядка 150 человек еще работают в ООН.

«Обмен любезностями продолжится», считает Лавров. Вашингтон попросят привести численность сотрудников в РФ в соответствие с числом российских работников в США.

Ранее глава МИД РФ оценил санкции США против РФ и заявил, что они по плечу Москве.