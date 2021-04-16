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Сторонник Навального Милов выступил за введение санкций США против России
wikipedia.org  /  Halifax International Security Forum / CC BY-SA 2.0
Экономика

Сторонник Навального Милов выступил за введение санкций США против России

Сторонник основателя ФБК (признан в РФ иноагентом) Алексея Навального Владимир Милов поддержал санкции США против российского госдолга.

Москва, 16 апреля. Сторонник основателя ФБК (признан в РФ иноагентом) Алексея Навального Владимир Милов поддержал санкции США против российского госдолга.

Ранее стало известно, что минфин Соединенных Штатов расширяет санкционный пакет в отношении РФ с 14 июня сразу по нескольким направлениям, пишет «ПолитЭксперт». В первую очередь, ограничительные меры вводятся против госдолга РФ (инвесторам США будет запрещено покупать новые гособлигации Центробанка, Минфина РФ или Фонда национального благосостояния). Также под персональные санкции попадают некоторые россияне, юридические лица и технологические компании из России.

Введение ограничительных мер против государства поддержали сторонники Навального — его команда с сентября активно продвигала этот вопрос на международной арене.

Так, например, экономист Владимир Милов в эфире телеканала «Дождь» призвал провести анализ последствий ограничений со стороны Вашингтона, а не фокусироваться на том, кто являлся их инициатором. При этом сам Милов активно взаимодействовал с заокеанскими элитами, и самыми значимыми санкциями он считает меры против госдолга.

wikipedia.org  / Halifax International Security Forum / CC BY-SA 2.0

«Реально то, что имеет значение — санкции против госдолга. Это ставит Россию в международную кредитную блокаду, закрывает нас от возможности занимать деньги на мировых долговых рынках. Это обсуждалось очень долго, но никто не решался этого делать. <…> Все, кто дает в долг российским структурам, смотрят на то, кто находится на вершине пирамиды российского долга, это, конечно же, государственные бумаги», — утверждает Милов.

По его словам, теперь любая частная компания в России будет сталкиваться во всех кредитных меморандумах с тем, что вершина долговой пирамиды государства оказалась под санкциями США.

«Это совсем не то же самое, что внести в санкционный список какие-то компании, чтобы они не могли занимать. Теперь любой кредит для какой-то серьезной российской структуры будет сталкиваться с этой оценкой, что «а вообще-то весь ваш долг находится под большими санкциями», — сказал он.

Сторонник Навального полагает, что этот шаг является серьезным ударом по экономической модели всей России. Он считает, что благосостояние россиян продолжит падать, но по мнению Милова, главная причина этого отнюдь не санкции, а экономический климат, который создает российская власть.

В заключение он отметил, что продолжит обращаться к представителям конгресса в США. По его словам, в настоящее время он занят подготовкой досье на олигархов, против которых будут введены ограничительные меры в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что сторонник Навального Владимир Милов и юрист ФБК (признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь могут стать фигурантами новых уголовных дел о клевете в адрес петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

санкции сша навальный минфин фбк милов
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