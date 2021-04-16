«Хезболла» запасается лекарствам и топливом в преддверии краха экономики Ливана

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«Хезболла» запасается лекарствами и топливом в преддверии краха экономики Ливана
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Макушина
Весь мир

«Хезболла» запасается лекарствами и топливом в преддверии краха экономики Ливана

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 19:00
Ливан глубже погружается в самый тяжелый кризис за последние несколько десятилетий.

Бейрут, 16 апреля. Ливанское движение «Хезболла» продолжает подготовку к возможному краху финансовой системы государства. Организация, которая ранее выпустила для граждан страны продовольственные карточки, теперь массово импортирует лекарства и заготавливает хранилища для топлива из Ирана.

Эти шаги «Хезболлы» стали ответом на масштабный экономический кризис, который оказался наиболее тяжелым для Ливана за последние несколько десятилетий. Они подчеркивают растущее влияние организации на жизнь государства за счет оказания услуг, которые населению должно предоставлять официальное правительство.

Сторонники группировки в интервью Reuters отметили, что «Хезболла» всерьез обеспокоена грядущим сокращением расходов на закупку ключевых импортных товаров. Ранее временно исполняющий обязанности министра финансов Ливана Гази Вазни заявлял, что денег на эти нужды у Бейрута хватит лишь до мая.

Согласно планам «Хезболлы», меры, которые сейчас предпринимает группировка, помогут защитить шиитское население районов Ливана, в которых она доминирует.

Кризис в Ливане

Республика все глубже погружается в кризис, связанный с экономическими и политическими потрясениями последних лет. На фоне падения курса национальной валюты и постепенного роста внешнего госдолга страны государство было вынуждено урезать расходы на социальные услуги для населения: здравоохранение, образование, ЖКХ и т.д. Из-за этих факторов более половины населения страны оказалось за чертой бедности.

Сейчас драки в магазинах за дефицитные хлеб и молоко — обычное дело для Ливана. Эти потасовки в отдельных случаях приводят в том числе и к человеческим жертвам.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что в стране нет сформированного правительства — на фоне споров о составе кабмина продолжается масштабный конфликт между президентом Ливана Мишелем Ауном и премьером Саадом Харири.

«Хезболла» запасается лекарствам и топливом в преддверии краха экономики Ливана
Федеральное агентство новостей  / 
В сложившихся обстоятельствах единственным выходом из затяжного кризиса видится зарубежная финансовая помощь. Однако иностранные государства и международные организации отказываются выделять средства стране, в которой нет целостной властной структуры. Одним из ключевых условий для получения транша от Международного валютного фонда Ливаном является реализация ряда экономических реформ и проведение аудита деятельности Центрального банка страны. Однако ни то, ни другое пока не выполнено, что делает невозможной финансовую поддержку республики внешними силами.

экономика хезболла ливан
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