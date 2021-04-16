«Хезболла» запасается лекарствам и топливом в преддверии краха экономики Ливана

Бейрут, 16 апреля. Ливанское движение «Хезболла» продолжает подготовку к возможному краху финансовой системы государства. Организация, которая ранее выпустила для граждан страны продовольственные карточки, теперь массово импортирует лекарства и заготавливает хранилища для топлива из Ирана.

Эти шаги «Хезболлы» стали ответом на масштабный экономический кризис, который оказался наиболее тяжелым для Ливана за последние несколько десятилетий. Они подчеркивают растущее влияние организации на жизнь государства за счет оказания услуг, которые населению должно предоставлять официальное правительство.

#Lebanon's #Hezbollah has made preparations for an all-out collapse of the fracturing state, issuing ration cards for food, importing medicine and readying storage for fuel from its patron Iran. https://t.co/fkRzrqj6RG — Fab de Pierrebourg (@fabricedp) April 16, 2021

Сторонники группировки в интервью Reuters отметили, что «Хезболла» всерьез обеспокоена грядущим сокращением расходов на закупку ключевых импортных товаров. Ранее временно исполняющий обязанности министра финансов Ливана Гази Вазни заявлял, что денег на эти нужды у Бейрута хватит лишь до мая.

Согласно планам «Хезболлы», меры, которые сейчас предпринимает группировка, помогут защитить шиитское население районов Ливана, в которых она доминирует.

Кризис в Ливане

Республика все глубже погружается в кризис, связанный с экономическими и политическими потрясениями последних лет. На фоне падения курса национальной валюты и постепенного роста внешнего госдолга страны государство было вынуждено урезать расходы на социальные услуги для населения: здравоохранение, образование, ЖКХ и т.д. Из-за этих факторов более половины населения страны оказалось за чертой бедности.

Сейчас драки в магазинах за дефицитные хлеб и молоко — обычное дело для Ливана. Эти потасовки в отдельных случаях приводят в том числе и к человеческим жертвам.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что в стране нет сформированного правительства — на фоне споров о составе кабмина продолжается масштабный конфликт между президентом Ливана Мишелем Ауном и премьером Саадом Харири.