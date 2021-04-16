Иностранец поразился рецепту популярного в России блюда

Пекин, 16 апреля. Предпочтения россиян в мясных блюдах шокировали пользователей китайского интернет-портала Sina. Один из юзеров поделился с соотечественниками данными о вкусах российских граждан.

Среди россиян мясо гораздо популярнее, чем среди граждан Китайской Народной Республики (КНР), рассказал пользователь. Российские рецепты мясных блюд вызвали шок в КНР. По мнению китайцев, русский шашлык в корне отличается от их способа приготовления мяса.

«Он измеряется килограммами, это отнюдь не маленькие шпажки с кусочками мяса. Чтобы мясо получилось жирным и сочным, оно запекается на стальных шампурах», — подчеркнул пользователь Sina.

Вдобавок к этому от мыслей о популярном в России сале у китайцев встает «ком в горле», написал юзер. Китайских пользователей также шокировала информация об употреблении оленины жителями Крайнего Севера. По мнению автора публикации, после изучения кулинарных российских рецептов нет ничего удивительного в том, что русских называют «воинственным народом».

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