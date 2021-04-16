Экс-депутат Рады попросил Путина ввести санкции против Зеленского и его «творчества»

Киев, 16 апреля. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко раскритиковал действия президента страны Владимира Зеленского.

По словам Журавко, сейчас идет настоящая война, в которой Европа и США поддерживают Украину, но никто об этом не говорит. Мировое сообщество предпочитает не замечать, как в Донбассе ежедневно убивают мирных людей, возмутился экс-нардеп.

«Можно сделать вывод, что Украина — пушечная мясо Европы и Запада, и дальнейшая война неизбежна», — говорит Журавко.

Global Look Press / Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Украина должна дать понять, что Вашингтон не является другом для Киева. Стране нужно развиваться самой, строя свое будущее самостоятельно, уверен бывший парламентарий. На все провокации необходимо отвечать жестко, поэтому президент России Владимир Путин должен ввести санкции против Зеленского и его «творчества», заключил Журавко.

Ранее Зеленский заявил, что стал жестким политиком, так как пытается прекратить войну в Донбассе. Сегодня состоялись переговоры Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Европейские лидеры отметили важность исполнения Минских соглашений.