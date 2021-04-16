Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 19:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:12
Шоу-бизнес
Ольга Орлова ответила на вопрос о дедовщине в группе «Блестящие»
19:12
Общество
Председатель СК РФ назвал коронавирус «настоящим испытанием» для врачей
19:09
Политика
Журналист Тим Керби: США могут нажать на красную кнопку, но они не будут этого делать
19:09
Видео
Более восьми млн россиян вакцинировались от COVID-19. События дня. ФАН-ТВ
19:09
Технологии
На Украине испытывают двигатель для новой сверхзвуковой ракеты «Молния»
19:08
Общество
Мэрия Пензы закупит поздравительные открытки на 107 тысяч рублей
19:07
Общество
Женщины спасли собаку, провалившуюся в заброшенный колодец под Иваново
19:05
Происшествия
В Пензе нашли обвиняемого в убийстве россиянина и изнасиловании его подруги в Таиланде
19:05
Происшествия
Один человек погиб на пожаре в Перми
19:02
Экономика
Минэнерго готово поддержать ограничения на экспорт ряда нефтепродуктов
19:01
Общество
Пользователи «Госуслуг» смогут получать сведения о жилье в личном кабинете автоматически
18:59
Общество
Аэропорты Москвы будут работать в ограниченном режиме из-за репетиций парада Победы
18:59
Общество
Петербуржцы просят решить проблему с хаотичными парковками электросамокатов
18:59
Происшествия
Полицейские задержали двух пьяных стрелков в Смоленске
18:58
Весь мир
«Хезболла» запасается лекарствами и топливом в преддверии краха экономики Ливана
18:56
Общество
В Санкт-Петербурге готовят ограничения для уличных музыкантов
18:56
Происшествия
Житель Краснодарского края до смерти забил свою бабушку
18:56
Политика
Зеленский заявил о готовности Украины к любому развитию событий в отношениях с РФ
18:55
Общество
Масочный режим в Петербурге сохраняется до 15 мая
18:54
Политика
Власти РФ 16 апреля опубликуют санкционный список граждан США
Все новости
Экс-депутат Рады попросил Путина ввести санкции против Зеленского и его «творчества»
facebook.com  /  avzhuravko
Политика

Экс-депутат Рады попросил Путина ввести санкции против Зеленского и его «творчества»

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 18:59
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко раскритиковал действия президента страны Владимира Зеленского.

Киев, 16 апреля. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко раскритиковал действия президента страны Владимира Зеленского.

По словам Журавко, сейчас идет настоящая война, в которой Европа и США поддерживают Украину, но никто об этом не говорит. Мировое сообщество предпочитает не замечать, как в Донбассе ежедневно убивают мирных людей, возмутился экс-нардеп.

«Можно сделать вывод, что Украина — пушечная мясо Европы и Запада, и дальнейшая война неизбежна», — говорит Журавко.

Экс-депутат Рады попросил Путина ввести санкции против Зеленского и его «творчества»
Global Look Press  / Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Украина должна дать понять, что Вашингтон не является другом для Киева. Стране нужно развиваться самой, строя свое будущее самостоятельно, уверен бывший парламентарий. На все провокации необходимо отвечать жестко, поэтому президент России Владимир Путин должен ввести санкции против Зеленского и его «творчества», заключил Журавко.

Ранее Зеленский заявил, что стал жестким политиком, так как пытается прекратить войну в Донбассе. Сегодня состоялись переговоры Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Европейские лидеры отметили важность исполнения Минских соглашений.

Украина путин журавко
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Новости партнеров
Все новости / Политика / Экс-депутат Рады попросил Путина ввести санкции против Зеленского и его «творчества»
Рейтинг@Mail.ru