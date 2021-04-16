Лавров: санкции США по плечу России

Москва, 16 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на введение антироссийских санкций американской стороной.

По словам дипломата, ограничительные меры США по плечу Москве. У России есть возможность принять болезненные для американского бизнеса рестрикции, подчеркнул он. Лавров предложил придержать их «про запас».

Ранее политолог Ольга Дегтярева рассказала, как Россия может обернуть санкции в свою пользу. По словам эксперта, Москва может получить выгоду, увеличивая потенциал и создавая автономную цифровую площадку.