Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава спровоцировала слухи о беременности

Москва, 16 апреля. Звезду юмористического шоу Comedy Woman Екатерину Варнаву заподозрили в беременности. Поклонники заметили на свежих снимках актрисы округлившийся живот.

Артистка появилась на премьере нового фильма «Чернобыль» в сопровождении своего бойфренда, актера и режиссера Александра Молочникова. Варнава выбрала для светского мероприятия темно-зеленый костюм с широкими брюками-клеш. Юмористка надела удлиненный пиджак, застегнутый на одну пуговицу на талии.

Звезда Comedy Woman и ее возлюбленный попозировали фотографам на красной ковровой дорожке. Снимки спровоцировали слухи о беременности Варнавы, поскольку на кадрах ее живот выглядит несколько странно — полы пиджака подозрительно разошлись в этой зоне. Фото опубликовал Telegram-канал «Только никому…».

Еще месяц назад артистка выкладывала видео, на котором нет и намека на беременность. Не исключено, что она делилась с поклонниками архивными кадрами, как это иногда делают звезды, скрывающие интересное положение.

До встречи с Молочниковым актриса несколько лет состояла в отношениях с хореографом Константином Мякиньковым. Несмотря на длительный роман, пара так и не сыграла свадьбу и не обзавелась детьми.

Варнава принимала участие в съемках тревел-шоу «Орел и решка». Благодаря проекту ей удалось пожить в особняке, который ранее принадлежал колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару.