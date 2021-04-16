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Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
pixabay.com
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Общество

Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции

Вышедшая замуж за гражданина Турции россиянка рассказала о реальной ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

Анталья, 16 апреля. Вышедшая замуж за гражданина Турции россиянка рассказала о реальной ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

Недавно она поговорила с супругом, который работает администратором лаборатории в государственной больнице в Анталье. В стране из-за резкого роста числа заболевших началась паника.

«Все на панике, мол, в Турции много заболевших. Решила спросить, много ли в их больнице заболевших. Такого, говорит, еще не было. Очень много заболевших!» — поделилась россиянка в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам ее мужа, к стремительному увеличению числа заболевших COVID-19 привели несколько факторов: мутация вируса, отмена комендантского часа по субботам и открытие ресторанов и кафе. Именно после этого статистика начала резко расти.

«Этот разговор был примерно неделю назад. Сейчас снова ввели комендантский час и закрыли рестораны», — добавила блогер.

Блогер из Антальи ранее снял видео о реакции турок на потерю туристов из России. Жители Турции были шокированы решением российских властей ограничить авиасообщение между странами с 15 апреля.

турция пандемия коронавирус
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