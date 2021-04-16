Научный центр в Салехарде будет изучать вопросы таяния вечной мерзлоты

Салехард, 16 апреля. Совещание по вопросам деятельности Западно-Сибирского научно-образовательного центра прошло в Екатеринбурге. Губернатор Ямала пояснил основной круг обсуждаемых вопросов.

Научно-образовательный центр был создан в 2019 году, а участвуют в нем Югра, Ямал и Тюменская область. Основными направлениями его работы является «Биологическая и экологическая безопасность в Арктике», а также «Нефтегазовая промышленность», сообщил портал «Ямал-Регион». Анализ процессов таяния вечной мерзлоты признал главной миссией автономного округа губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

В 2021 годы будут проведены полевые работы, анализ состояния грунтов и строительство научного центра в Салехарде. Артюхов добавил, что основной задачей является формирование команды из молодых и опытных ученых, которые подойдут к актуальным вопросам с научной точки зрения.

Ранее сообщалось, что ученые из Швеции с помощью беспилотника проанализировали «Ледник Судного дня». Специалисты выявили образование небольших каналов с теплой водой под поверхностью ледника.