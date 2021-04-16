Компания Geely представила свой первый электрокар Zeekr 001

Гонконг, 16 апреля. Автомобиль может похвастаться топовыми характеристиками и должен составить конкуренцию не только китайским брендам, но и американской Tesla.

Geely Zeekr 001 имеет уникальные характеристики батарей: чтобы увеличить запас хода на 120 километров, потребуется всего пять минут, а при полной зарядке эта модель сможет проехать 700 километров. В ближайшее время компания планирует развернуть сеть высокоскоростных зарядных устройств мощностью до 360 кВт/ч.

Машина оснащена двумя электродвигателями суммарной мощностью 544 л. с., которые позволят ей разгоняться до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Также Zeekr 001 получил пневматическую подвеску, способную автоматически регулировать дорожный просвет в пределах от 117 до 205 миллиметров.

Электрокар начнет продаваться в Китае в октябре текущего года. В 2022 году планируются поставки на зарубежные рынки, первыми из которых, скорее всего, станут страны Северной Европы, где электрические авто уже становятся привычным видом транспорта.

Китайский конкурент Tesla намерен выпустить электрический магистральный тягач. Его премьера запланирована еще до конца текущего года.