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Лавров анонсировал скорое заявление об ответе России на санкции США
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ
Политика

Лавров анонсировал скорое заявление об ответе России на санкции США

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 18:42
Россия в скором времени озвучит заявление о своем ответе на санкции США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Москва, 16 апреля. Россия в скором времени озвучит заявление о своем ответе на санкции США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел России, Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу россиян и граждан третьих стран в американские диппредставительства. Кроме того, прекращается практика бесконтрольных краткосрочных поездок по работе со стороны сотрудников диппредставительств США в РФ, заявил он.

Как отметил глава МИД РФ, Москва предложит десяти дипломатам из США покинуть Россию.

Ранее в Белом доме заявили, что пока не получали информации от России о готовящемся ответе на ограничительные меры, добавив, что у обоих стран есть разногласия.

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