Лавров анонсировал скорое заявление об ответе России на санкции США

Москва, 16 апреля. Россия в скором времени озвучит заявление о своем ответе на санкции США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел России, Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу россиян и граждан третьих стран в американские диппредставительства. Кроме того, прекращается практика бесконтрольных краткосрочных поездок по работе со стороны сотрудников диппредставительств США в РФ, заявил он.

Как отметил глава МИД РФ, Москва предложит десяти дипломатам из США покинуть Россию.

Ранее в Белом доме заявили, что пока не получали информации от России о готовящемся ответе на ограничительные меры, добавив, что у обоих стран есть разногласия.