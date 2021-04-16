Ушаков рекомендовал послу США уехать в Вашингтон для консультаций

Москва, 16 апреля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рекомендовал американскому послу в России Джону Салливану уехать в Соединенные Штаты для консультаций.

Об этом рассказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По словам министра иностранных дел, в США тоже «происходит непонятное порой».

«По крайней мере не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин проанализирует предложение американского коллеги Джо Байдена о саммите США и России.