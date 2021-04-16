Байден назвал саммит с Путиным возможностью «вернуть» РФ в мировое сообщество

Вашингтон, 16 апреля. Президент США Джо Байден считает «мостом» саммит с российским коллегой Владимиром Путиным.

По мнению американского лидера, Москва оказалась вне мирового сообщества. Президент США видит в предстоящей встрече возможность для якобы возвращения России обратно, отметили в Белом доме.

Ранее кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал звонок Байдена Путину. По словам эксперта, к американскому президенту могло прийти понимание необходимости выстраивать отношения с Россией как с достойным соперником.