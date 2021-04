Бескорыстная помощь или политическая игра: зачем США укрепляют позиции в Ливане

Заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл в ходе визита в Бейрут выразил поддержку будущим реформам в Ливане и пригрозил их противникам «карательными мерами». Чиновник сообщил, что нанес визит в ливанскую столицу по просьбе главы Госдепа Энтони Блинкена для того, чтобы «подчеркнуть неизменную приверженность администрации Джо Байдена народу республики».

Начало экономических преобразований в Ливане (и получение международного кредита) оттягивается из-за того, что в государстве до сих пор не сформирован новый кабинет министров. Последнее полноценное ливанское правительство ушло в отставку в августе 2020 года после разрушительного взрыва в порту Бейрута.

Тогда премьер-министр Хасан Диаб объявил о роспуске кабмина, но при этом остался на своей должности по просьбе президента Мишеля Ауна до создания нового правительства. Однако задача по его формированию была возложена на Саада Харири, назначенного председателем совета министров. К концу 2020 года он предоставил 18 беспартийных кандидатур для нового кабинета. Данный список был отклонен президентом под влиянием парламента.

Основная сложность на пути создания кабинета министров заключается в политической структуре Ливана. Дело в том, что места в законодательном органе, как и высшие государственные посты, строго привязаны к религиозной принадлежности чиновников. Таким образом, правительство может быть сформировано только в случае консенсуса между властными группами в высших политических эшелонах государства.

Тем временем в стране не первый год наблюдается стремительное падение уровня благосостояния ее населения. Это уже приводило к массовым беспорядкам, о которых упомянул Хейл, посещавший Ливан в 2019 и 2020 годах.

По его словам, задержка с назначением правительства препятствует реализации «огромного потенциала» республики. Критика Хейла как раз направлена на представителей религиозно-политических лобби, не способных договориться между собой о составе нового кабмина для «обращения вспять начавшегося краха».

Отдельное внимание представитель Вашингтона уделил «Хезболле», которая в США признана террористической группировкой. Политик обвинил ее в накоплении оружия, контрабанде и иной незаконной деятельности, «подрывающей законные государственные институты».

Впрочем, в контексте этой темы американский политик позитивно высказался насчет возобновления ядерной сделки с Тегераном как ключевого элемента в вопросе региональной стабильности.

Кроме того, представитель Вашингтона обсудил с Ауном состояние ливанских вооруженных сил, а именно — влияние рационализации расходов на боеспособность воинских подразделений.

Также во время своего визита Хейл поднял проблемную тему морских границ Израиля и Ливана. Конфликт интересов двух государств развернулся вокруг Левантийского бассейна, содержащего 3465 миллиардов кубометров природного газа. Стороны оспаривают границы исключительных экономических зон друг друга и выдвигают взаимные обвинения в провокациях.

Политик заявил, что США готовы оказать посредническую роль в решении данной проблемы, что «потенциально может принести значительные экономические выгоды Ливану».

