Бескорыстная помощь или политическая игра: зачем США укрепляют позиции в Ливане

Заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл в ходе визита в Бейрут выразил поддержку будущим реформам в Ливане и пригрозил их противникам «карательными мерами». Чиновник сообщил, что нанес визит в ливанскую столицу по просьбе главы Госдепа Энтони Блинкена для того, чтобы «подчеркнуть неизменную приверженность администрации Джо Байдена народу республики».

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, с чем связан такой интерес Вашингтона к урегулированию политико-экономического кризиса в Ливане и как с этим связан Иран.

Политический застой

Начало экономических преобразований в Ливане (и получение международного кредита) оттягивается из-за того, что в государстве до сих пор не сформирован новый кабинет министров. Последнее полноценное ливанское правительство ушло в отставку в августе 2020 года после разрушительного взрыва в порту Бейрута.

Тогда премьер-министр Хасан Диаб объявил о роспуске кабмина, но при этом остался на своей должности по просьбе президента Мишеля Ауна до создания нового правительства. Однако задача по его формированию была возложена на Саада Харири, назначенного председателем совета министров. К концу 2020 года он предоставил 18 беспартийных кандидатур для нового кабинета. Данный список был отклонен президентом под влиянием парламента.

#Lebanon: Final US Warning For Politicians Obstructing Government Formation https://t.co/ycbDbCGphD — Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) April 15, 2021

Основная сложность на пути создания кабинета министров заключается в политической структуре Ливана. Дело в том, что места в законодательном органе, как и высшие государственные посты, строго привязаны к религиозной принадлежности чиновников. Таким образом, правительство может быть сформировано только в случае консенсуса между властными группами в высших политических эшелонах государства.

Тем временем в стране не первый год наблюдается стремительное падение уровня благосостояния ее населения. Это уже приводило к массовым беспорядкам, о которых упомянул Хейл, посещавший Ливан в 2019 и 2020 годах.

«Тогда я услышал однозначный призыв к переменам от ливанцев из всех слоев общества. Эти требования универсальны: прозрачность, подотчетность и преодоление повсеместной коррупции и бесхозяйственности, которые привели к столь большим трудностям», — сообщил американский чиновник.

По его словам, задержка с назначением правительства препятствует реализации «огромного потенциала» республики. Критика Хейла как раз направлена на представителей религиозно-политических лобби, не способных договориться между собой о составе нового кабмина для «обращения вспять начавшегося краха».

«Настало время создать правительство. Настало время для всеобъемлющих реформ. И Америка, и международное сообщество готовы помочь вам. Но мы не сможем сделать этого без соответствующих шагов ливанской стороны», — заявил заместитель госсека США.

Иранская проблема

Отдельное внимание представитель Вашингтона уделил «Хезболле», которая в США признана террористической группировкой. Политик обвинил ее в накоплении оружия, контрабанде и иной незаконной деятельности, «подрывающей законные государственные институты».

«Они лишают ливанцев возможности построить мирную и процветающую страну. И именно Иран подпитывает и финансирует этот вызов государству и это искажение ливанской политической жизни», — сказал Хейл об организации.

Впрочем, в контексте этой темы американский политик позитивно высказался насчет возобновления ядерной сделки с Тегераном как ключевого элемента в вопросе региональной стабильности.

«…Но это было бы только началом нашей работы. Учитывая другие элементы дестабилизирующего поведения Ирана, Америка не откажется от наших интересов и наших друзей здесь, в Ливане», — добавил он.

Кроме того, представитель Вашингтона обсудил с Ауном состояние ливанских вооруженных сил, а именно — влияние рационализации расходов на боеспособность воинских подразделений.

Вопрос о демаркации

Также во время своего визита Хейл поднял проблемную тему морских границ Израиля и Ливана. Конфликт интересов двух государств развернулся вокруг Левантийского бассейна, содержащего 3465 миллиардов кубометров природного газа. Стороны оспаривают границы исключительных экономических зон друг друга и выдвигают взаимные обвинения в провокациях.

Политик заявил, что США готовы оказать посредническую роль в решении данной проблемы, что «потенциально может принести значительные экономические выгоды Ливану».

“We will not give up any inch of our homeland or a drop of its waters or an inch of its dignity.”



Lebanon set to expand claim on disputed maritime area with Israel https://t.co/mvXHkfrVsd pic.twitter.com/9udXUrXpFF — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 13, 2021

Примечательно, что 12 апреля в Ливане было объявлено о создании документа, подразумевающего односторонний сдвиг ливано-израильской морской границы. В качестве обоснования приводится ошибка в расчетах, на основе которых между государствами ранее были определены рубежи экономических зон. Сейчас Бейрут претендует на дополнительные 1430 квадратных километров акватории.

Пока указ недействителен из-за отсутствия подписи президента и одобрения несуществующего кабмина.

Примечательно, что после этого Аун подчеркнул важность продолжения ливано-израильских переговоров о границах при «честном и справедливом посредничестве Америки».

Подоплека визита

Исходя из заявлений Дэвида Хейла, можно сделать вывод, что США выступили за внутриполитическое урегулирование в Ливане в контексте конфликта с Ираном. Так, именно он и зависимая от него «Хезболла» были напрямую обвинены в поддержке системного хаоса в республике.

Вероятнее всего, Вашингтон стремится к исключению «Хезболлы» из государственных органов Ливана, что подорвало бы влияние организации в стране. С этой целью Хейл «бросил кость» Ауну и парламентариям, сделав намек на решение территориального спора с Израилем в пользу Бейрута в случае отстранения шиитской партии от власти.

U.S. envoy: border talks with Israel will help crisis-hit Lebanon https://t.co/15Lr39WXX0 — Anna Jacobs (@AnnaLeaJacobs) April 16, 2021

Также в пользу этой версии говорит факт обсуждения дееспособности ливанской армии. Вероятно, Вашингтон рассматривает возможность внутриливанского противостояния между официальным правительством и «Хезболлой» после отчуждения этой организации от государственного правления. Однако объективно возможности республиканской армии не позволяют рассуждать о каких-либо ее шансах на успех при вооруженном конфликте с шиитской группировкой.

Гипотетическая ликвидация «Хезболлы» привела бы к подрыву иранского влияния в восточном Средиземноморье и ликвидации иранского рычага давления на Израиль — ключевого союзника США на Ближнем Востоке. Однако сейчас не наблюдается каких-либо возможностей к реализации подобного сценария в ближайшие годы.

Упоминание же ядерной сделки в положительном свете может свидетельствовать о признании Вашингтоном провала политики по экономическому давлению на Иран. Тегеран является одним из главных поставщиков нефти для Китайской Народной Республики (КНР), находящейся в глобальной экономической конфронтации с Соединенными Штатами. Пытаясь ослабить Пекин путем нанесения удара по одному из его главных партнеров, США лишь сблизили Китай с исламской республикой.