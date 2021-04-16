Изумрудные рудники времен Древнего Рима впервые найдены в Египте

Каир, 16 апреля. Древние рудники периода Римской империи по добыче изумрудов обнаружил международный коллектив археологов в пустыне Египта.

Месторождение свидетельствует о том, что на территории вели активную добычу изумрудов. Открытие сделали во время исследования римско-византийского поселения Монс Смарагд. Первые письменные упоминания о рудниках возникли примерно 2000 лет назад.

Специалисты исследовали найденные подземные сооружения. Были зафиксированы места со следами добычи берилла. Этот минерал является одним из разновидностей изумруда. Детальное изучение рудников позволило определить, когда они было построены. Камень добывали в период, когда Египет являлся частью Римской империи.

До этого сообщалось, что в Болгарии открылась выставка находок, которые обнаружили археологи в древнем некрополе. На мероприятии показали коллекцию средневековых украшений.