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Юлия Савичева объяснила, куда пропали участники «Фабрики звезд»
instagram.com  /  @yuliasavicheva
Шоу-бизнес

Юлия Савичева объяснила, куда пропали участники «Фабрики звезд»

Российская исполнительница, выпускница «Фабрики звезд — 2» Юлия Савичева объяснила, почему о большинстве конкурсантов проекта ничего не слышно.

Москва, 16 апреля. Российская исполнительница, выпускница «Фабрики звезд — 2» Юлия Савичева объяснила, почему о большинстве конкурсантов проекта ничего не слышно.

Одними из самых популярных звезд «Фабрики», которые до сих пор трудятся на сцене, можно назвать Юлию Савичеву, Елену Темникову, Полину Гагарину и Тимати. Что касается остальных конкурсантов, то о них практически ничего не известно. О том, почему так произошло, Савичева рассказала актеру Стасу Ярушину на его YouTube-канале.

По словам певицы, многие работают, причем часть из них уже не имеет отношения к музыкальной индустрии. Сейчас, чтобы оставаться на плаву, важно быть обсуждаемым не только по телевидению, на радио и в газетах, но и активно развивать соцсети, считает Савичева.

«Я недавно общалась с Леной Терлеевой. Она продолжает писать песни, но дело не только в песнях, но и в медийности. Сейчас столько площадок, начиная от Instagram, заканчивая журналами, где ты тоже должен появляться», — приводит слова знаменитости «Вечерняя Москва».

instagram.com  / @yuliasavicheva

Однако на просторах Instagram есть бывшие «фабриканты», которые больше не занимаются музыкой, но все равно остаются интересными для публики. Участница «Фабрики звезд — 4» Алекса в своем аккаунте в соцсети недавно подтвердила, что тайно вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, от которого ждет первенца.

певица савичева фабрика звезд
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