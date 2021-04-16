Курянин забил до смерти мать табуреткой

Курск, 16 апреля. В Промышленный районный суд региона поступило уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, убившего табуреткой собственную мать. В беседе с ФАН юрист Олег Никитин прокомментировал ситуацию.

ЧП произошло в районе КЗТЗ в квартире на Литовской. Курянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за резко подступившей неприязни к своей 68-летней матери нанес ей многочисленные удары табуреткой в область шеи и головы.

Женщина скончалась. Злоумышленник находится под стражей.

Юрист отметил, что обвиняемый нарушил ст. 105 УК РФ «Убийство, умышленное причинение смерти другому человеку». Ему могут вынести наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

«Повышение безработицы в настоящее время и доступность алкоголя подталкивает население к его злоупотреблению», — заключил Олег Никитин.

Ранее ФАН сообщал, что изнасиловавший и ограбивший россиянку гражданин Латвии приговорен к тюрьме.