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Курянин забил до смерти мать табуреткой
pixabay.com  / 
Общество

Курянин забил до смерти мать табуреткой

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 18:40
В Промышленный районный суд региона поступило уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, убившего табуреткой собственную мать.

Курск, 16 апреля. В Промышленный районный суд региона поступило уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, убившего табуреткой собственную мать. В беседе с ФАН юрист Олег Никитин прокомментировал ситуацию.

ЧП произошло в районе КЗТЗ в квартире на Литовской. Курянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за резко подступившей неприязни к своей 68-летней матери нанес ей многочисленные удары табуреткой в область шеи и головы.

Женщина скончалась. Злоумышленник находится под стражей.

Юрист отметил, что обвиняемый нарушил ст. 105 УК РФ «Убийство, умышленное причинение смерти другому человеку». Ему могут вынести наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

«Повышение безработицы в настоящее время и доступность алкоголя подталкивает население к его злоупотреблению», — заключил Олег Никитин.

Ранее ФАН сообщал, что изнасиловавший и ограбивший россиянку гражданин Латвии приговорен к тюрьме.

россия курск курская область
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