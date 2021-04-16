Орангутан из Дании приехал в Калининградский зоопарк

Калининград, 16 апреля. Администрация Калининградского зоопарка рассказала о новом обитателе, который прибыл к ним из датского Ольборга. Самца-орангутана ждали более полугода.

Прибывшего из Европы 13-летнего борнейского орангутана уже поместили на карантин. Сотрудники сообщили, что он благополучно преодолел более тысячи километров, пересек территории трех европейских государств, а также прошел все необходимые пограничные и таможенные процедуры. Транспортировка прошла лишь за сутки, однако подготовка длилась около шести месяцев.

«Получение орангутана стало возможным благодаря членству Калининградского зоопарка в Европейской ассоциации зоопарков и участию в программе по сохранению редких видов животных», — рассказали в соцсетях Калининградского зоопарка.

В рамках этой программы европейские зоопарки обмениваются животными с целью сохранения и приумножения редких видов особей в содержащихся в неволе популяциях. Кроме того, Калининградский зоопарк не платит за животных, расходы касаются только оформления документов и транспортировки.

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