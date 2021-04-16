МИД Литвы вызвал российского посла Алексея Исакова

Вильнюс, 16 апреля. Министерство иностранных дел Литвы вызвало российского посла Алексея Исакова, чтобы сообщить ему о неодобрительном отношении страны к внешней политике РФ.

МИД Литвы не одобряет действия РФ во внешней политике. Об этом российскому послу в Вильнюсе Алексею Исакову рассказали в ведомстве.

«Во время встречи было выражено неодобрение внешней политики, проводимой Россией, а также по поводу нарушений прав человека», — говорится в сообщении МИД Литвы.

В МИД также напомнили о своей позиции по вопросам, которые касаются Украины и ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Ранее посла США в Москве Джона Салливана вызвали в Кремль на фоне введенных ранее антироссийских санкций.