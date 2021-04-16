Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 19:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:09
Политика
Журналист Тим Керби: США могут нажать на красную кнопку, но они не будут этого делать
19:09
Видео
Более восьми млн россиян вакцинировались от COVID-19. События дня. ФАН-ТВ
19:09
Технологии
На Украине испытывают двигатель для новой сверхзвуковой ракеты «Молния»
19:08
Общество
Мэрия Пензы закупит поздравительные открытки на 107 тысяч рублей
19:07
Общество
Женщины спасли собаку, провалившуюся в заброшенный колодец под Иваново
19:05
Происшествия
В Пензе нашли обвиняемого в убийстве россиянина и изнасиловании его подруги в Таиланде
19:05
Происшествия
Один человек погиб на пожаре в Перми
19:02
Экономика
Минэнерго готово поддержать ограничения на экспорт ряда нефтепродуктов
19:01
Общество
Пользователи «Госуслуг» смогут получать сведения о жилье в личном кабинете автоматически
18:59
Общество
Аэропорты Москвы будут работать в ограниченном режиме из-за репетиций парада Победы
18:59
Общество
Петербуржцы просят решить проблему с хаотичными парковками электросамокатов
18:59
Происшествия
Полицейские задержали двух пьяных стрелков в Смоленске
18:58
Весь мир
«Хезболла» запасается лекарствами и топливом в преддверии краха экономики Ливана
18:56
Общество
В Санкт-Петербурге готовят ограничения для уличных музыкантов
18:56
Происшествия
Житель Краснодарского края до смерти забил свою бабушку
18:56
Политика
Зеленский заявил о готовности Украины к любому развитию событий в отношениях с РФ
18:55
Общество
Масочный режим в Петербурге сохраняется до 15 мая
18:54
Политика
Власти РФ 16 апреля опубликуют санкционный список граждан США
18:54
Общество
Туркам не понравилась идея Зеленского заменить русских украинцами
18:52
Политика
Лавров анонсировал прекращение деятельности американских фондов в РФ
Все новости
Эфир: Кто победил в премии «Хорошие новости России»
Федеральное агентство новостей  / 
Общество

Эфир: Кто победил в премии «Хорошие новости России»

ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Кто победил в премии «Хорошие новости России».

В пятницу, 16 апреля, в 14:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Кто победил в премии «Хорошие новости России».

Завершен очередной этап большой премии «Хорошие новости России». На премию в шести номинациях претендовали несколько сотен журналистских коллективов со всей России, а выбирали претендентов сначала читатели ФАН путем прямого голосования, а затем свой выбор делало жюри.

Премия «Хорошие новости России» была учреждена, чтобы отметить талантливых журналистов из региональных СМИ и блогеров, продвигающих конструктивную повестку и позитивные новости о событиях, происходящих в нашей стране. Премия вручается дважды в год по пяти номинациям: «Общество и социальные проекты», «Герои современности», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации» и «Спорт». 

В рамках проекта жюри выбирает обладателя «Специального приза». Все лауреаты получают денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей и приглашение на торжественную церемонию вручения, которая проходит в Санкт-Петербурге.

При отборе материалов в первую очередь учитываются эксклюзивность, подача, эмоциональная составляющая и направленность публикации на освещение хороших новостей. На суд читателей и жюри будут представлены статьи, репортажи, видеосюжеты и интервью.

Участниками встречи стали члены жюри премии «Хорошие новости России» Александр Малькевич и Елена Драпеко, обладатель «Специального приза» жюри премии «Хорошие новости России» Катерина Любавина, журналист газеты «Красный Север» Юлия Чудинова.

хорошие новости россии
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Новости партнеров
Все новости / Общество / Эфир: Кто победил в премии «Хорошие новости России»
Рейтинг@Mail.ru