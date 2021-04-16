Эфир: Кто победил в премии «Хорошие новости России»

В пятницу, 16 апреля, в 14:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Кто победил в премии «Хорошие новости России».

Завершен очередной этап большой премии «Хорошие новости России». На премию в шести номинациях претендовали несколько сотен журналистских коллективов со всей России, а выбирали претендентов сначала читатели ФАН путем прямого голосования, а затем свой выбор делало жюри.

Премия «Хорошие новости России» была учреждена, чтобы отметить талантливых журналистов из региональных СМИ и блогеров, продвигающих конструктивную повестку и позитивные новости о событиях, происходящих в нашей стране. Премия вручается дважды в год по пяти номинациям: «Общество и социальные проекты», «Герои современности», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации» и «Спорт».

В рамках проекта жюри выбирает обладателя «Специального приза». Все лауреаты получают денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей и приглашение на торжественную церемонию вручения, которая проходит в Санкт-Петербурге.

При отборе материалов в первую очередь учитываются эксклюзивность, подача, эмоциональная составляющая и направленность публикации на освещение хороших новостей. На суд читателей и жюри будут представлены статьи, репортажи, видеосюжеты и интервью.

Участниками встречи стали члены жюри премии «Хорошие новости России» Александр Малькевич и Елена Драпеко, обладатель «Специального приза» жюри премии «Хорошие новости России» Катерина Любавина, журналист газеты «Красный Север» Юлия Чудинова.