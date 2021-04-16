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Поклонники Бритни Спирс увидели новые призывы о помощи у нее в Instagram
instagram.com  /  @britneyspears
Шоу-бизнес

Поклонники Бритни Спирс увидели новые призывы о помощи у нее в Instagram

Фанаты американской певицы Бритни Спирс обсуждают странное видео с танцем своего кумира, которое она опубликовала в блоге.

Лос-Анджелес, 16 апреля. Фанаты американской певицы Бритни Спирс обсуждают странное видео с танцем своего кумира, которое она опубликовала в блоге.

В последнее время подписчики Бритни Спирс все чаще думают о том, что находящаяся под опекой своего отца певица страдает в заточении. Новый видеоролик со странным танцем под песню SOS взволновал поклонников звезды. На нем 39-летняя исполнительница делает странные движения в белом топе от бикини и коротких шортах. Публикацию она подписала словами про скуку. Фолловеры начали выстраивать предположения о тайных знаках, которые подает им артистка.

«Обратите внимание, эта песня называется SOS»;

«У нее явно большие проблемы»;

«Переведите текст трека, она дает нам тайный сигнал о помощи», — тут же высказали свои тревожные опасения фанаты.

Внимательные подписчики и раньше замечали странности в поведении певицы, передает «Вечерняя Москва». Они просили дать знаки, если ей нужна помощь, а кто-то даже предложил переодеться в желтое, если она действительно находится в опасности. После такого комментария Бритни Спирс выложила публикацию, которую подписала смайликами с желтыми цветами.

Бритни Спирс заговор поклонники
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