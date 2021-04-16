Канцлер ФРГ и президент Франции подчеркнули важность реализации «Минска-2»

Берлин, 16 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель отметили важность реализации Минских соглашений. Об этом сообщило немецкое правительство.

Лидеры двух стран выступили за продолжение работы в «нормандском формате». Кабмин ФРГ рассказал об этом по итогам переговоров Макрона и Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским. Канцлер и президент Франции обратили внимание на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Незалежной.

Зеленский в беседе с Меркель и Макроном выразил надежду на восстановление перемирия в Донбассе. Президент Украины ранее прибыл в Париж на встречу с французским коллегой.