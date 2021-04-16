Бывшего мэра из Калифорнии арестовали за развращение несовершеннолетнего

Сакраменто, 16 апреля. Экс-мэра калифорнийского Себастопола обвинили в педофилии. Роберту Джейкобу вменили 11 уголовных преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Скандал разразился в калифорнийском городе Себастополе в округе Сонома. Бывший градоначальник Роберт Джейкоб был арестован по подозрению в совершении развратных действий с детьми, сообщает The Gateway Pund It.

На скамье подсудимых оказался 44-летний экс-мэр, который славился своими ультрапрогрессивными взглядами и принадлежал к демократической партии. Обвинения против Роберта Джейкоба включали совершение развратных действий с ребенком в возрасте от 14 до 15 лет, участие в сексуальном контакте с ребенком в возрасте до 16 лет, предоставление подростка в возрасте до 16 лет другому лицу для развратных или похотливых действий и распространение детской порнографии.

Как оказалось, бывший глава Себастопола открыто идентифицировал себя как гея, а также имел бизнес, связанный с распространением каннабиса. Политик высказался в поддержку BLM и лишения финансирования полиции, а также часто набрасывался на бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях.

Сперва злоумышленника арестовали по обвинению в пяти уголовных преступлениях и одном проступке сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего. Но впоследствии число обвинений в уголовных преступлениях было расширено до 11. Полиция приступила к расследованию после того, как получила информацию о возможных сексуальных нападениях, которые произошли в городе в период с декабря 2019 года по март 2021-го. Следователи опознали Роберта Джейкоба как подозреваемого и взяли его под стражу.

В настоящий момент расследование продолжается, поэтому начальник полиции Себастопола отказался прокомментировать некоторые детали дела. Так, осталось неизвестным, откуда политик и жертва знали друг друга и некоторые другие нюансы.