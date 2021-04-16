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Эфир: Чем ответит Россия на новые американские санкции
Global Look Press  /  Harry E. Walker
Политика

Эфир: Чем ответит Россия на новые американские санкции

ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Чем ответит Россия на новые американские санкции».

В пятницу, 16 апреля, в 11:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Чем ответит Россия на новые американские санкции».

Президент США Джо Байден выдал серию очередных противоречивых и нелогичных заявлений в отношении России. Он заявил, что «настало время для деэскалации в отношениях с Россией» и тут же ввел новые санкции против нас. При этом тот же Байден ранее приглашал президента России Владимира Путина на встречу, в ходе которой предлагал разрешить все накопившиеся противоречия.

Примечательно, что в формулировках указа Байдена по России содержатся обвинения, которые прямо относятся к США. Это попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в РФ; способствование злонамеренной кибер-деятельности против РФ и ее союзников и участие в ней; поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства; осуществление экстерриториальной деятельности против диссидентов или журналистов; подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности России, нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств.

Все эти пассажи совершенно очевидным образом относятся к США и их союзникам.

После объявления санкций Байденом российского посла вызвали на беседу в МИД Польши и МИД Великобритании, где читали нотации и тоже объявляли санкции — уже дипломатические.

Как России следует отвечать на подобную агрессию?

Следует ли вообще разговаривать со столь непоследовательными политиками?

Не пора ли России действовать без оглядки на мнение коллективного Запада?

Есть ли у России ресурсы и возможности для развития без пресловутых западных инноваций? Пример решения проблемы с вакцинацией показывает, что есть — по крайней мере, в микробиологии.

Как Россия может прорвать информационную блокаду на Западе, донести правду до западного обывателя? И почему российские власти терпят ангажированные американские СМИ и платформы в Рунете?

На вопросы в рамках нашего эфира ответили специалисты: журналист, аналитик Дмитрий Бабич, политик Алексей Журавлев, депутат Госдумы Антон Морозов и журналист Тим Керби.

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