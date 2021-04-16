«Пахать запрещается» и княжеская рюмка: ФАН узнал, как раньше куряне отмечали Пасху

Издавна, помимо основных традиций празднования Пасхи, в каждой губернии из поколения в поколение передавались и свои обычаи, в том числе в Соловьином крае, которые были запечатлены на страницах старинных курских газет. ФАН рассказал о самых необычных из них.

wikipedia.org / Сергей Михайлович Прокудин-Горский / Public Domain

«Пахать запрещается!»

Мужчины из Курской губернии за несколько дней до Пасхи в спешке отвозили на ближайшие мельницы оставшуюся рожь и совершали необходимые покупки на городской ярмарке. К праздному столу чаще всего они приобретали крупы, солонину, солод на брагу и многое другое.

Неделя после окончания Пасхи называлась Святой, и куряне в этот период не работали в полях и огородах. Эта традиция курянам передавалась от прапрадедов, и ее нарушение считалось грехом.

wikipedia.org / Public Domain

Рюмка из княжеских рук

В четверг каждой Страстной недели курянки варили брагу, а мужчины уезжали на базар за мясом и вином. Вечером перед Пасхой все жители губернии собирались у церквей. Однако дома должны были оставаться старики и женщины, которые занимались приготовлением праздничного стола. Главное правило для них в эту ночь — никому нельзя было спать. По поверьям, это считалось грехом.

После окончания утренней службы куряне встречали рассвет на территории церквей и к обеду расходились по домам, чтобы отдохнуть. После обеда все отправлялись на гуляния в барский дом. Например, в Ивановском селе сам князь Барятинский подносил каждому дворовому рюмку водки и три раза целовался в губы со всеми, кого пришел поздравлять. Этот обычай был закреплен издревле, и никто из знатных дворян не смел нарушить эту древнюю традицию.

В течение Святой недели устраивались крестные ходы, в которых священник шествовал в знатный двор и освещал на столе сено, злаки (ячмень, просо, гречиху, овес и так далее). После этого они разносились по домам крестьян, которые использовали все это для нового посева. В каждом доме батюшка служил молебен, а по вечерам куряне организовывали деревенские забавы, гуляния и посиделки.

wikipedia.org / Сергей Михайлович Прокудин-Горский / Public Domain

Пасхальный праздничный стол курян

Жители Курской губернии заранее готовились к Пасхе. Они солили, коптили, делали домашнюю колбасу, варили и красили яйца, пекли куличи, пироги и ватрушки. Старались достойно отметить праздник абсолютно все — даже бедные крестьянские семьи.

В Обоянском уезде куличи называли «паски», которые клали на блюдо и несли «святить» красочные яйца, сало и творог. Также, помимо основных традиционных блюда, на праздничном столе присутствовали студни, борщи, варенное мясо и молочные каши.

Ранее ФАН сообщал, что в Курске впервые прошел Космический диктант. Он состоит из 30 вопросов, охватывающих разные сферы космических знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследование планет и многое другое.