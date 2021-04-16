Эксперты обвинили Париж в псевдолиберализме после нового закона о съемке полиции

Адвокат Игорь Бушманов и политолог Сергей Марков в беседе с ФАН разошлись во мнении, стоит ли России по примеру Франции ужесточать законодательство в сфере защиты сотрудников правоохранительных органов. Отметим, что законопроект вызвал множество протестов среди жителей Пятой республики.

15 апреля Национальное собрание Франции одобрило резонансный закон «О глобальной безопасности», запрещающий съемку полицейских при исполнении. 24 статья данного закона предусматривает штраф 75 тысяч евро и тюремное заключение — 5 лет — за провокацию по установлению личности сотрудника полиции с очевидной целью подрыва его физической или психической неприкосновенности.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

История законопроекта

Напомним, что рассмотрение представленного правительством Франции проекта началось в Национальном собрании 18 ноября 2020 года. После его одобрения нижней палатой законопроект 18 марта поддержал и Сенат, при этом изменив несколько его положений. 15 апреля Нацсобрание Франции в окончательном чтении приняло резонансный законопроект: за него проголосовали 75 депутатов, против — 33.

Противники законопроекта рассматривают целый ряд его положений как посягательство на гражданские свободы в стране. Особое возмущение рядовых французов и левых политиков вызывает статья 24, которая предусматривает штраф в 75 тысяч евро и тюремное наказание сроком до пяти лет за разглашение сведений, которые позволяют установить личность сотрудников полиции и узнать их адрес. При прохождении через Сенат эта статья была немного изменена в сторону смягчения, однако многие во Франции до сих пор видят в ней угрозу свободе слова и собраний.

Местное население начало выступать против скандального законопроекта еще в ноябре 2020 года, с этого момента французы регулярно выходили на митинги, где полиция доходила до того, что разгоняла участников водометами и слезоточивым газом. Новая волна протестов ожидается и после принятия закона, один из них уже анонсирован в субботу, 17 апреля.

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

А как в России?

Что касается российского законодательства, то согласно статье 13.14 КоАП («Разглашение информации с ограниченным доступом»), раскрытие личности силовиков наказывается штрафом. Для граждан он может составлять от пятисот до тысячи рублей, для должностных лиц — от четырех до пяти тысяч рублей.

В настоящий момент в Госдуме также рассматривается законопроект депутатов Василия Пискарева и Дмитрия Вяткина, который предполагает увеличение штрафов за раскрытие личности силовиков: штрафы от пяти до десяти тысяч рублей для граждан и от 40 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц. Законопроект был принят в первом чтении. Парламентарии считают, что данная инициатива позволит бороться с деанонимизацией сотрудников полиции и Росгвардии, участившейся на фоне несогласованных митингов.

Несмотря на планируемое повышение штрафов, эта мера кажется несравнимой с принятым французским законом.

Известный российский адвокат Игорь Бушманов сопоставил законодательство двух стран.

«Российское законодательство по всем направлениям более либерально, чем американское и европейское, — подчеркнул собеседник ФАН. — Это не значит, что наш закон не защищает жизнь, здоровье и честь сотрудников правоохранительных органов. Предусмотрена и административная ответственность за ряд действий, а также достаточно строгая уголовная ответственность за применение насилия, оскорбление сотрудников полиции, за воспрепятствование деятельности суда, следователей».

Бушманов добавил, что каждое государство стремится обезопасить себя и свои интересы от внутренних и внешних врагов, однако адвокат не думает, что Россия пойдет по пути Франции и предпримет радикальное ужесточение законодательства.

«Я не вижу такой необходимости, таких целей и задач для государства, — выразил мнение эксперт. — Того законодательства, которое у нас сейчас есть, вполне хватает, чтобы защитить интересы правоохранительной системы от внешних или внутренних нападений».

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«Законодательство должно быть более жестким»

Политолог Сергей Марков высказал противоположную точку зрения. Он считает, что России следует ужесточить законодательство вслед за Францией.

«Французское законодательство жестче, и оно еще ужесточается, а российское законодательство — мягче несмотря на то, что реальные угрозы России с точки зрения безопасности выше, чем у Франции, — подчеркнул эксперт. — Поэтому у нас законодательство должно быть более жестким, а не более мягким в отношении подобных правонарушений. У них права полицейских могут нарушать только стихийные бунтари, не представляющие серьезную угрозу для государственности, а у нас — организованные выступления, атаки на правоохранительные органы».

Политолог противопоставил стихийные выступления французов акциям в России, спланированным при поддержке извне.

«В России есть организованные мощные силы — спецслужбы иностранных государств и их союзники в России, такие как ФБК (признан в России иностранным агентом) и несколько десятков других небольших политических организаций, — которые ставят своей целью создание массовых беспорядков, хаоса на улицах», — заключил Марков.

По словам эксперта, конечной целью данных выступлений является государственный переворот в интересах других государств, поэтому России следует задуматься об ужесточении мер за раскрытие личности силовиков.

Ранее Игорь Бушманов увидел в твите Леонида Волкова распространение нацистской символики.