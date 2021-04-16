Луганский академический театр кукол: спектакли под звуки снарядов

Заводные веселые куклы, смеющиеся актеры и счастливые лица детей. Казалось бы, этот спектакль и эти малыши ничем не отличаются от миллионов других во всем мире, кроме того, что за несколько десятков километров от этого театра рвутся снаряды и уже семь лет идет война.

«Пришли к выводу, что наши дети знают больше о снарядах и решили, что нужно вернуть детей в искусство, в детскую жизнь. Вернуть им, откровенно говоря, детство», — вспоминает директор Луганского академического театра кукол Сергей Терновой.

«В 2014 году у нас, собственно, не было никого, мы начинали с одного-двух актеров», — рассказал главный режиссер театра Валерий Середа.

«И вот тогда у нас состоялась первая трогательная встреча. Не буду скрывать и того, что она была опасной. Опасной потому, что есть дети, родители, актеры и взрывы. Сейчас начинаю говорить, и пробирает дрожь, потому что вспоминаю то время», — вспоминает Терновой 2014 год.

После 40-дневной осады Луганска украинскими силовиками этот театр первым в сентябре 2014 года открыл новый сезон. Под отдаленные звуки канонады арторудий, в отсутствие света и воды актеры играли на импровизированной сцене — на площади перед театром.

«Мы точно понимали, что на тот момент мы были просто необходимы: электронных игрушек не было, света не было. И хотя бы на каких-то 40 минут вырвать детей из той дурной реальности… Да, много раз опускались руки. И огромное спасибо всему нашему по-настоящему кукольному братству, когда незнакомые люди очень сильно нам помогли», — рассказал Середа.

Сейчас встречи с маленькими зрителями — регулярны, театр открыт и вернулся к своей привычной жизни. Экскурсию по Луганскому академическому театру кукол для съемочной группы ФАН провел главный художник Луганского академического театра кукол Сергей Гололобов.

На создание полноценной куклы необходимо не менее двух недель и кропотливый труд команды из минимум четырех человек.

В репертуаре театра — уже более 30 детских спектаклей и четыре для взрослых. А труппа при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики показала свое искусство уже в 15 городах России, в том числе на престижных фестивалях в Москве и Санкт-Петербурге.

«Мы поняли, что наш театр займет свою нишу в культурном пространстве Российской Федерации. По подсчетам, за этот период мы были приблизительно в 15 городах Российской Федерации и принимали там участие в фестивалях. И не было такого, чтобы мы приехали без наград, без ценных подарков, грамот и дипломов», — поясняет Терновой.

Естественно, такие успехи воодушевляют, в театре готовят новые проекты, на сцене идут репетиции, а за кулисами в руках мастеров рождаются новые актеры.

Все эти куклы — особенные, они не всегда находятся в стенах театра, очень часто с ними ждут встречи дети прифронтовых районов Донбасса.

«Конечно, когда ты приезжаешь, и дети еще где-то находятся в подвалах, конечно, там совсем другое восприятие. И наша святая обязанность — доставлять им радость и переключать их внимание от тех событий на свою работу», — рассказал директор театра.

Несмотря ни на что, дети остаются детьми и, зачастую оказываясь на представлении, сами становятся его активными участниками и даже меняют ход спектакля. Об этом рассказывают актеры театра.

Семь лет войны сделали театр другим, но это только закалило его. Впереди — новые творческие планы и, конечно же, новые вершины.

«Конечно, театр за эти семь лет (казалось бы, большой срок, но не такой уж он и большой) стал совершенно другим, у нас много талантливых людей появилось, и вернулись те, которые уезжали еще до войны», — рассказал главный режиссер.