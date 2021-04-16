Самолет потерпел крушение неподалеку от аэропорта в Мексике

Мехико, 16 апреля. Экспериментальный самолет Halcon, сделанный в Мексике, потерпел крушение в штате Керетаро, сообщают местные СМИ.

Авиакрушение произошло неподалеку от аэропорта. В самолете находился один пилот, который получил легкие травмы. Рухнувшее воздушное судно рассчитано на два пассажира. Подробности инцидента не уточняются.

Недавно самолет Boeing 737, летевший из Краснодара в Москву, сел из-за неисправности в аэропорту Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме, сообщало издание РИАМО.