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В Китае рассказали, как Россия вынудила бежать эсминцы ВМС США на подходе к Босфору
flickr.com  /  Official U.S. Navy Page
Армия

В Китае рассказали, как Россия вынудила бежать эсминцы ВМС США на подходе к Босфору

Попытка Соединенных Штатов оказать давление на РФ обернулась бегством кораблей ВМС США на подходе к Босфору, отметили обозреватели китайского издания Sohu.

Пекин, 16 апреля. Попытка Соединенных Штатов оказать давление на РФ обернулась бегством кораблей ВМС США на подходе к Босфору, отметили обозреватели китайского издания Sohu.

Ранее стало известно, что два американских эсминца направляются к Черному морю через проливы Босфор и Дарданеллы. США пытались оправдать свои намерения пройти в черноморскую акваторию необходимостью оказать помощь Украине, сообщили в Sohu, передает «ПолитРоссия».

Однако командование Шестого флота Военно-морских сил США сделало заявление о смене курса на подходе к Босфору. Китайские аналитики считают, что на самом деле американцы просто спасовали.

Корабли США были вынуждены бежать из-за внезапного маневра российского флота, который начал свои масштабные боевые учения в Черноморском регионе накануне предполагаемого прибытия американских эсминцев.

Министерство обороны России четко дало понять, что отправка американских кораблей в Черное море в весьма напряженное время будет расценено в качестве провокации и прямой угрозы, отметили в Sohu.

«В критический момент два американских корабля развернулись и убежали», — резюмировали эксперты из КНР.

В это же время британцы преподали Байдену жесткий урок из-за отказа США отправить эсминцы в Черное море.

сша черное море эсминцы
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