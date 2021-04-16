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В МИД РФ ответили Зеленскому, назвавшему строительство «СП-2» энергетической войной
president.gov.ua  /  Офіс Президента України
Политика

В МИД РФ ответили Зеленскому, назвавшему строительство «СП-2» энергетической войной

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 17:37
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возразила президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвавшему «СП-2» энергетической войной, и напомнила про энергоблокаду Крыма.

Москва, 16 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возразила президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвавшему «СП-2» энергетической войной, и напомнила про энергоблокаду Крыма.

Захарова одной фразой поставила на место украинского президента, обратив внимание, что осенью 2015 года украинскими активистами были повреждены опоры линий электропередачи, которые связывали Крым с континентальной Украиной.

«Энергетическая война — это энергоблокада Крыма», — заявила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ также напомнила, что активисты-диверсанты в течение двух недель препятствовали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения Крыма.

По словам Захаровой, в сочетании с водной блокадой и блокадой железнодорожного сообщения Крыма получается уже не просто энергетическая война, а энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид населения.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал строительство «Северного потока — 2» вопросом войны, а не бизнеса. Президент Украины также отметил, что завершение строительных работ в отношении газопровода зависит от позиции США и европейских государств.

захарова зеленский сп-2
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