Эрдоган и Столтенберг в ходе переговоров обсудили «кризис между Россией и Украиной»

Анкара, 16 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом «кризис между Россией и Украиной».

В сообщении администрации турецкого лидера говорится, что в ходе беседы поднимались также региональные вопросы, в том числе ситуация в Эгейском море, Восточном Средиземноморье, Афганистане, а также «российско-украинский кризис».

«Эрдоган выразил уверенность, что он должен решаться путем диалога, на основе территориальной целостности Украины и Минских соглашений», — сказано в сообщении.

Стоит напомнить, что западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России на Украине.

Ранее китайский аналитик заявил, что Украина может преступить «красную черту» в отношениях с Россией, если будет настаивать на принятии в НАТО.