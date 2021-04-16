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Эрдоган и Столтенберг в ходе переговоров обсудили «кризис между Россией и Украиной»
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Политика

Эрдоган и Столтенберг в ходе переговоров обсудили «кризис между Россией и Украиной»

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 17:38
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом «кризис между Россией и Украиной».

Анкара, 16 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом «кризис между Россией и Украиной».

В сообщении администрации турецкого лидера говорится, что в ходе беседы поднимались также региональные вопросы, в том числе ситуация в Эгейском море, Восточном Средиземноморье, Афганистане, а также «российско-украинский кризис».

«Эрдоган выразил уверенность, что он должен решаться путем диалога, на основе территориальной целостности Украины и Минских соглашений», — сказано в сообщении.

Стоит напомнить, что западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России на Украине.

Ранее китайский аналитик заявил, что Украина может преступить «красную черту» в отношениях с Россией, если будет настаивать на принятии в НАТО.

Украина россия турция нато эрдоган
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