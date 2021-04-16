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Чиновники отчитались о бюджете Саратова: на работу администрации потрачено 462 млн
ФБА «Экономика сегодня»  / 
Общество

Чиновники отчитались о бюджете Саратова: на работу администрации потрачено 462 млн

Бюджет Саратова на 2020 год был исполнен с профицитом в 137 миллионов рублей, общий доход составил более 22 млрд.

Саратов, 16 апреля. На совещании в администрации Волжского района прошли общественные слушания, посвященные исполнению городского бюджета на 2020 год. Доклад утвердили большинством голосов, теперь его должен заверить мэр Михаил Исаев.

Как следует из доклада, бюджет Саратова на 2020 год был исполнен с профицитом в 137 миллионов рублей, общий доход составил более 22 млрд. Одной из самых расходных статей бюджета стало содержание городской администрации — 462 млн.  

«В общем, доклад получился скорее оптимистичным. Профицит это всегда радостная новость, хотя, конечно, сократить общие долги региона это не поможет. Распределение бюджета получилось стандартным, никаких необычных цифр не обнародовано. К сожалению, большая часть бюджета это так называемые «безвозмездные поступления», сами мы не зарабатываем так много», — рассказала корреспонденту ФАН экономист Наталья Ф.

Ранее стало известно, что Саратовская область получит федеральные дотации. Точная сумма дотаций остается неизвестной.  

саратов бюджет саратовская область
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