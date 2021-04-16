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Эксперты объяснили, как Россия ответит на американские санкции
ФБА «Экономика сегодня»  / 
Политика

Эксперты объяснили, как Россия ответит на американские санкции

Законодатели и журналисты обсудили, есть ли у РФ ресурсы и возможности для развития без пресловутых западных инноваций.

В пятницу, 16 апреля, в медиацентре «Патриот» состоялась организованная ФАН пресс-конференция на тему «Чем ответит Россия на новые американские санкции».

Законодатели, социологи, политологи, экономисты, журналисты и общественные деятели попытались ответить на вопросы о том, как России действовать без оглядки на мнение коллективного Запада, есть ли у нашей страны ресурсы и возможности для развития без пресловутых западных инноваций и сможет ли она прорвать информационную блокаду в США и Европе, чтобы донести правду до их граждан о том, что на самом деле происходит в мире.

Первому слово было предоставлено члену комитета Государственной думы по международным делам Антону Морозову. Парламентарий заявил, что Россия может ответить Западу введением санкций против американских IT-компаний.

«Сейчас у них основной мощно растущий экономический сегмент — это и программное обеспечение, и гаджеты, компьютерная техника, и самое главное — соцсети, которые контролируются американцами. Если мы ограничим действие некоторых из них под благовидным предлогом, их владельцы лишатся довольно существенной прибыли от рекламы, от переходов, от кликов и так далее», — рассказал депутат.

Его коллега Александр Журавлев признался, что отвечать на «американскую политику» достаточно сложно — и тем не менее, продолжил он, Россия должна идти «своим курсом».

«Мы должны понимать, что Америка нам не партнер, даже не противник, как начали понимать высокопоставленные лица в МИДе, а самый настоящий враг, — произнес парламентарий. — Я убежден, что США желает только одного — чтобы России просто не было. Не надо поддаваться на те вещи, которые они сейчас говорят. СССР развалился тогда, когда у нас были относительно хорошие отношения с США, и вся наша элита говорила: «да ладно, бросьте разве они будут воевать, никто нам ничего плохого не хочет и так далее». Хельсинские соглашения были подписаны, а что толку? Из-за них у нас развалилась страна!»

Тим Керби, российский журналист и радиоведущий американского происхождения, объяснил парадокс, при котором Байден может одновременно подписывать указ о введении санкций в отношении РФ и при этом звонить Путину с просьбой о встрече.

«Вы когда-нибудь смотрели сколько президент США подписывает в один день? Это много. Скорее всего, он даже не читал положенные ему на стол документы. Законы пишутся на сотнях страницах, а подчас нужно разбираться сразу с несколькими за один день, это тяжело. Поэтому Байден мог ввести санкции, не осознав этого, а потом с чистой совестью разговаривать с российским президентом и предлагать ему встретиться», — заявил Керби.

Эксперты объяснили, как Россия ответит на американские санкции
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Журналист-аналитик Дмитрий Бабич назвал противоречивость заявлений, сделанных Белым домом, «чертой всех тоталитарных режимов». По его мнению, такие правительства не могут получить нормальную критику в свой адрес, а потому пренебрегают даже базовой логикой.

«Посмотрите, что происходит. Вечером президент США не просто объявляет санкции, он заявляет, что в связи с враждебными действиями России в стране вводится National Emergency — чрезвычайное положение. То есть очень серьезная вещь, фактически по этому указу можно подвергать санкциям людей, которые работали не только в нашей оборонной промышленности, но и вообще в любом секторе российской экономики. Это десятая часть человечества! И вот всех их можно подвергать санкциям», — возмущен Бабич.

Одновременно с этим, продолжил эксперт, Байден объявляет, что хочет нормализации отношений с нашей страной и встречи с российским президентом.

«Полное неуважение к логике и движение в том направлении, в котором двигаются все тоталитарные страны», — резюмировал Бабич.

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