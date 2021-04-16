Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 17:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:42
Общество
Власти Владимирской области займутся обеспечением комфортного отдыха детей в лагерях
17:41
Политика
Пушков рассказал, для чего Байден пытается лебезить перед Россией
17:41
Общество
Тульские мастера изобрели гибрид самовара и электрочайника
17:40
Политика
Зеленский заявил, что настроен на разговор с лидерами «нормандского формата»
17:40
Армия
В Мордовии приступили к отправке новобранцев в войска в ходе весеннего призыва
17:38
Видео
Российские туристы возвращаются из Турции и рассказывают о дороге обратно. ФАН-ТВ
17:37
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера рассказал о надоевшей ему привычке отца
17:36
Происшествия
Самолет потерпел крушение неподалеку от аэропорта в Мексике
17:34
Армия
В Китае рассказали, как Россия вынудила бежать эсминцы ВМС США на подходе к Босфору
17:33
Политика
В МИД РФ ответили Зеленскому, назвавшему строительство «СП-2» энергетической войной
17:33
Политика
Эрдоган и Столтенберг в ходе переговоров обсудили «кризис между Россией и Украиной»
17:28
Происшествия
Двое детей пострадали в ДТП с КамАЗом в Прикамье, опубликовано видео
17:27
Общество
Россиянам назвали самые опасные апрельские аллергены
17:27
Происшествия
В Иркутске за превышение полномочий задержали экс-ректора Байкальского госуниверситета
17:26
Армия
Итальянские СМИ объяснили, чем обернется для США отказ направлять корабли в Черное море
17:24
Общество
Нутрициолог назвал опасные последствия употребления зелени
17:22
Общество
Провалившегося под лед реки теленка вытащили челябинские спасатели
17:20
Общество
Главное — не паниковать: что делать в первые минуты после укуса змеи
17:18
Шоу-бизнес
Саша Черно рекомендовала Валерию Комиссарову пойти на «Дом-2»
17:17
Политика
Камо грядеши, Америка? Альгис Микульскис о 240 годах отношений России с США
Все новости
Россиянам назвали самые опасные апрельские аллергены
wikipedia.org  /  Dartmouth College Electron Microscope Facility
Общество

Россиянам назвали самые опасные апрельские аллергены

Орешник и ольха относятся к наиболее опасным аллергенам в апрельские дни. Об этом напомнила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Москва, 16 апреля. Орешник и ольха относятся к наиболее опасным аллергенам в апрельские дни. Об этом напомнила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Основной причиной аллергии у россиян является повышенная чувствительность организма к пыльце растений, напомнила врач. Хуже всего аллергики переносят лещину и орешек. Вдобавок к этому, дискомфорт может вызывать пыльца березы и вербы.

«К сожалению, маски не защищают человека от пыльцевых аллергенов, потому что аллергены очень мелкие, дисперсные и легко проникают через маску», — поделилась Логина в эфире «Радио 1».

Решить проблему поможет своевременное лечение патологии, считает эксперт. Аллергической реакции на цветение растений можно избежать, но для этого требуется консультация со специалистом.

Организм может плохо усваивать молоко не только из-за содержания в нем лактозы, но и из-за «неподходящего» типа казеина — белка, входящего в состав этого напитка. Как сообщалось ранее, диетолог Тамара Прунцева объяснила, как правильно выбрать молоко при непереносимости.

медицина аллергия логина
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Общество / Россиянам назвали самые опасные апрельские аллергены
Рейтинг@Mail.ru