Россиянам назвали самые опасные апрельские аллергены

Москва, 16 апреля. Орешник и ольха относятся к наиболее опасным аллергенам в апрельские дни. Об этом напомнила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Основной причиной аллергии у россиян является повышенная чувствительность организма к пыльце растений, напомнила врач. Хуже всего аллергики переносят лещину и орешек. Вдобавок к этому, дискомфорт может вызывать пыльца березы и вербы.

«К сожалению, маски не защищают человека от пыльцевых аллергенов, потому что аллергены очень мелкие, дисперсные и легко проникают через маску», — поделилась Логина в эфире «Радио 1».

Решить проблему поможет своевременное лечение патологии, считает эксперт. Аллергической реакции на цветение растений можно избежать, но для этого требуется консультация со специалистом.

Организм может плохо усваивать молоко не только из-за содержания в нем лактозы, но и из-за «неподходящего» типа казеина — белка, входящего в состав этого напитка. Как сообщалось ранее, диетолог Тамара Прунцева объяснила, как правильно выбрать молоко при непереносимости.