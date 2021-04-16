В Иркутске за превышение полномочий задержали экс-ректора Байкальского госуниверситета

Иркутск, 16 апреля. Следственный комитет возбудил по материалам ФСБ уголовные дела против бывшего ректора Байкальского государственного университета экономики и права.

Правоохранители задержали фигуранта. Бывшего ректора подозревают в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями, сообщила пресс-служба управления СК по Иркутской области.

По информации следователей, в 2018-2019 годах ректор издал приказы о своем премировании. Благодаря этому он получил более 800 тысяч рублей. Между тем назначать подобные стимулирующие выплаты уполномочено исключительно Министерство образования и науки РФ.

Ранее ФАН сообщал, что замдекана института Росгвардии в Петербурге задержали при получении взятки. Выявить коррупционное преступление удалось при непосредственном участии росгвардейцев.