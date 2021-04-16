Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 17:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:43
Общество
В Ялту прибыл боевой корабль с ракетами «Калибр» на борту
17:42
Общество
Власти Владимирской области займутся обеспечением комфортного отдыха детей в лагерях
17:41
Политика
Пушков рассказал, для чего Байден пытается лебезить перед Россией
17:41
Общество
Тульские мастера изобрели гибрид самовара и электрочайника
17:40
Политика
Зеленский заявил, что настроен на разговор с лидерами «нормандского формата»
17:40
Армия
В Мордовии приступили к отправке новобранцев в войска в ходе весеннего призыва
17:38
Видео
Российские туристы возвращаются из Турции и рассказывают о дороге обратно. ФАН-ТВ
17:37
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера рассказал о надоевшей ему привычке отца
17:36
Происшествия
Самолет потерпел крушение неподалеку от аэропорта в Мексике
17:34
Армия
В Китае рассказали, как Россия вынудила бежать эсминцы ВМС США на подходе к Босфору
17:33
Политика
В МИД РФ ответили Зеленскому, назвавшему строительство «СП-2» энергетической войной
17:33
Политика
Эрдоган и Столтенберг в ходе переговоров обсудили «кризис между Россией и Украиной»
17:28
Происшествия
Двое детей пострадали в ДТП с КамАЗом в Прикамье, опубликовано видео
17:27
Общество
Россиянам назвали самые опасные апрельские аллергены
17:27
Происшествия
В Иркутске за превышение полномочий задержали экс-ректора Байкальского госуниверситета
17:26
Армия
Итальянские СМИ объяснили, чем обернется для США отказ направлять корабли в Черное море
17:24
Общество
Нутрициолог назвал опасные последствия употребления зелени
17:22
Общество
Провалившегося под лед реки теленка вытащили челябинские спасатели
17:20
Общество
Главное — не паниковать: что делать в первые минуты после укуса змеи
17:18
Шоу-бизнес
Саша Черно рекомендовала Валерию Комиссарову пойти на «Дом-2»
Все новости
Итальянские СМИ объяснили, чем обернется для США отказ направлять корабли в Черное море
Global Look Press  /  US Navy
Армия

Итальянские СМИ объяснили, чем обернется для США отказ направлять корабли в Черное море

Решение США отказаться от отправки своих эсминцев в акваторию Черного моря может снизить международную напряженность, уверены итальянские эксперты.

Рим, 16 апреля. Решение США отказаться от отправки своих эсминцев в акваторию Черного моря может снизить международную напряженность, уверены итальянские эксперты.

Пентагон предпочел отозвать запрос на проход эсминцев ВМС США Donald Cook и Roosevelt через пролив Босфор и Дарданеллы. Подобное решение обязательно скажется в будущем на отношениях между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Об этом пишет «ПолитРоссия», ссылаясь на аналитиков итальянского издания InsideOver.

Авторы предположили, что решение США отозвать боевые суда было связано с контактами между Москвой и Вашингтоном на дипломатическом уровне. Отказ направлять боевые корабли ВМС США в Черное море может обернуться международной разрядкой, считают авторы.

«Глядя на расположение российских войск и характеристики маневров ВМФ РФ, становится понятно, что Москва ясно дает понять о своей готовности реагировать, если напряженность перерастет в нечто большее», — заметили журналисты.

Несмотря на некоторую деэскалацию, отношения между двумя государствами сохраняются напряженными. В качестве подтверждения могут выступить обстановка на Украине или в Черноморском регионе. Также США ввели очередной пакет санкций против России, напомнили аналитики из Италии.

В США ранее раскрыли причину отказа направить два эсминца в воды Черного моря.

черное море вмс сша вмф россии эсминцы
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Армия / Итальянские СМИ объяснили, чем обернется для США отказ направлять корабли в Черное море
Рейтинг@Mail.ru