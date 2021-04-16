Итальянские СМИ объяснили, чем обернется для США отказ направлять корабли в Черное море

Рим, 16 апреля. Решение США отказаться от отправки своих эсминцев в акваторию Черного моря может снизить международную напряженность, уверены итальянские эксперты.

Пентагон предпочел отозвать запрос на проход эсминцев ВМС США Donald Cook и Roosevelt через пролив Босфор и Дарданеллы. Подобное решение обязательно скажется в будущем на отношениях между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Об этом пишет «ПолитРоссия», ссылаясь на аналитиков итальянского издания InsideOver.

Авторы предположили, что решение США отозвать боевые суда было связано с контактами между Москвой и Вашингтоном на дипломатическом уровне. Отказ направлять боевые корабли ВМС США в Черное море может обернуться международной разрядкой, считают авторы.

«Глядя на расположение российских войск и характеристики маневров ВМФ РФ, становится понятно, что Москва ясно дает понять о своей готовности реагировать, если напряженность перерастет в нечто большее», — заметили журналисты.

Несмотря на некоторую деэскалацию, отношения между двумя государствами сохраняются напряженными. В качестве подтверждения могут выступить обстановка на Украине или в Черноморском регионе. Также США ввели очередной пакет санкций против России, напомнили аналитики из Италии.

В США ранее раскрыли причину отказа направить два эсминца в воды Черного моря.