Нутрициолог назвал опасные последствия употребления зелени

Москва, 16 апреля. Многим известно, что зелень содержит огромное количество витаминов и полезных микроэлементов. О ее негативном воздействии на организм рассказала нутрициолог Алена Степанова.

Содержащаяся в зелени клетчатка положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. А один грамм этого продукта содержит огромное количество полезных веществ и микроэлементов. При этом важно придерживаться разнообразия рациона и употреблять разные виды зелени, сообщила Степанова в беседе с «Радио 1». Для некоторых людей употребление клетчатки может быть скорее вредно, чем полезно.

Так, при высокой свертываемости крови или болезнях кишечника можно ухудшить свое состояние, если добавить в рацион много зелени. При наличии эрозий или язв клетчатка может поцарапать слизистую. Эксперт отметил, что вырастить зелень дома достаточно сложно, но возможно.

Ранее диетолог рассказал о том, как избежать весеннего авитаминоза. Недостаток витаминов нарушает обмен веществ и ухудшает общее состояние организма. Врачи рекомендуют особую диету, включающую употребление зелени, бобовых и печени.