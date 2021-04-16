Провалившегося под лед реки теленка вытащили челябинские спасатели

Челябинск, 16 апреля. Сотрудники спасательной службы помогли выбраться из полыньи застрявшему там теленку. Он был практически без сил и едва не ушел под воду.

Инцидент произошел на реке Берсуат в Брединском районе Челябинской области, когда маленький теленок гулял на берегу вместе с коровой. Позднее животные заступили на лед реки, но малыш встал на слишком тонкую часть льдины и провалился. На помощь вовремя подоспели местные жители, однако помочь животному никак не могли.



В это время специалисты из региональной спасательной службы выехали на обследование паводков и для замеров в реке, однако услышали крики о помощи людей. Прибыв к месту ЧП они обнаружили тонущего теленка, спасатели обвязали его веревками и начали тянуть. Через несколько минут пострадавшее животное окрепло и отправилось дальше вместе с мамой на прогулку.

Школьники спасли бездомную собаку, которую уносило по течению на дрейфующей льдине, сообщал ФАН. Пес доверился одной из школьниц и подбежал к ней.