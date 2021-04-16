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Саша Черно рекомендовала Валерию Комиссарову пойти на «Дом-2»
instagram.com  /  @sasha_cherno93_official
Шоу-бизнес

Саша Черно рекомендовала Валерию Комиссарову пойти на «Дом-2»

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно посоветовала создателю телестройки Валерию Комиссарову проверить на себе, что значит быть участником проекта.

Москва, 16 апреля. Звезда реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно посоветовала создателю телестройки Валерию Комиссарову проверить на себе, что значит быть участником проекта.

Бывшая участница «Дома-2» пообщалась с подписчиками в Instagram Stories и ответила на их вопросы. Один из поклонников уточнил у Черно, как она относится к Комиссарову.

«Я лично с ним не знакома, но очень противоречивая личность, судя по Instagram», — написала звезда реалити-шоу.

Global Look Press  / Anatoly Lomokhov

Саша Черно сравнила Комиссарова с новыми и старыми руководителями телестройки. Экс-участница не смогла представить, чтобы кто-то из них демонстрировал такое же поведение, как создатель шоу.

«Я бы ему посоветовала пойти как раз самомому участником, уж простите. Просто человек в кадре — это, естественно, всегда эпатаж, а за кадром это уже вопросик», — подытожила Саша Черно.

Prt Scr instagram.com  / @sasha_cherno93_official

После прекращения трансляции «Дома-2» на ТНТ Комиссаров делал несколько заявлений о проекте. Он говорил о желании выкупить шоу, а также отмечал, что новые руководители испортили передачу и лишились интереса зрителей, набрав слишком похожих «силиконовых» участниц.

Телестройка возвращается на экраны 19 апреля, правда, выходить она будет на канале «Ю». Ведущий шоу Андрей Черкасов показал первый съемочный день обновленного шоу.

дом-2 комиссаров черно
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