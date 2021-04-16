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Фанаты «Маски» назвали понравившихся героев последнего выпуска
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Шоу-бизнес

Фанаты «Маски» назвали понравившихся героев последнего выпуска

Второй сезон самого таинственного проекта НТВ «Маска» подходит к финальной стадии. Зрители в Сети обсуждают самых успешных героев и выражают им свои симпатии.

Москва, 16 апреля. Второй сезон самого таинственного проекта НТВ «Маска» подходит к финальной стадии. Зрители в Сети обсуждают самых успешных героев и выражают им свои симпатии.

Организаторы музыкального проекта «Маска» устроили в Instagram опрос, чтобы узнать, кто больше всего понравился телезрителям в последнем выпуске шоу. Хоть мнения и разделились, но чаще всего комментаторы называли своим фаворитом артиста, скрывающегося под костюмом Ламы.

«Лама и Неваляшка всегда!»;

«Все, кроме Неваляшки. Жаль, что вместо нее Орла открыли»,

«Лама мой кумир!! Какой же он классный!»;

«Люблю зайчика, но Лама покоряет!» — поделились своим мнением о понравившихся выступлениях зрители.

В следующем выпуске «Маски» будут определены полуфиналисты проекта. Из программы рискует выбыть Неваляшка, под которым, по предположениям членов жюри, может скрываться Юрий Гальцев, сообщает сайт 360tv.ru.

За проектом следит победитель прошлого года Анатолий Цой. Он заявил, что болеет за артиста в костюме Змеи и предполагает, что под ним может скрываться певица Светлана Лобода.

нтв маска лама
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