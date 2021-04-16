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Пандемия стала причиной роста спроса на люксовые бренды в России
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко
Экономика

Пандемия стала причиной роста спроса на люксовые бренды в России

По данным доступной бухгалтерской отчетности российских подразделений глобальных люксовых брендов за 2020 год, компании смогли увеличить выручку на фоне пандемии.

Москва, 16 апреля. По данным доступной бухгалтерской отчетности российских подразделений глобальных люксовых брендов за 2020 год, компании смогли увеличить выручку на фоне пандемии.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на соответствующие документы. Аналитики учитывали при расчетах те организации, которые самостоятельно работают в РФ и входят в первую двадцатку мирового рейтинга крупнейших продавцов роскоши по версии Deloitte. Таких компаний оказалось девять.

«Часть люксовых марок (пять из девяти) смогли в год пандемии и карантинных ограничений увеличить продажи в России», — сообщает издание.

Одним из факторов увеличившегося спроса стало закрытие границ. Введенные в 2020 году ограничения на поездки за пределы России способствовали тому, что часть состоятельных покупателей, которые ранее приобретали товары в других странах, сосредоточилась на покупках внутри страны.

Продавцы модной одежды, ювелирных украшений и других предметов люкса смогли достойно перенести коронавирусный кризис. Эксперты ожидают сохранения либо роста спроса на продавцов-консультантов со стороны люксовых компаний.

Советы россиянам, как сделать так, чтобы процесс онлайн- шопинга принес только удовольствие, опубликованы в материале INFOX. Эксперты призывают следовать шести правилам.

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