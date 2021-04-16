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Малькевич оценил идею конкурса «Хорошие новости России» в СМИ
Федеральное агентство новостей
Общество

Малькевич оценил идею конкурса «Хорошие новости России» в СМИ

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 17:16
Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич высказался об идее конкурса «Хорошие новости России».

Москва, 16 апреля. Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич высказался об идее конкурса «Хорошие новости России».

ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели 16 апреля пресс-конференцию на тему «Кто победил в премии «Хорошие новости России», на которой выступил Малькевич. Он отметил, что Медиагруппа по частной инициативе уже третий год проводит этот конкурс без поддержки со стороны государственных структур.

«По-хорошему вам надо государственную премию или награду, потому что вы выполняете государственную миссию, функцию. Я, наверное, один из авторов термина «госзаказ на хорошее», об этом постоянно говорю в Общественной палате. О том, что сми, особенно региональные, должны получать господдержку от государства на запуск социально ориентированных проектов, чтобы интересно, увлекательно, креативно рассказывать о том, что нас окружает», — заявил Малькевич.

Член Общественной палаты напомнил, что в области СМИ тратится много денег, однако уходят они, по его мнению, на непонятные проекты. В связи с этим Малькевич призвал продумать схему финансирования социально-значимых проектов, например, продвижение региональной повестки.

Кроме того, Малькевич рассказал о своем участии в онлайн-заседании комитета Совета Федерации по иностранному вмешательству, где также присутствовала сенатор Ольга Ковитиди. Член ОП РФ привел конкурс «Хорошие новости России» в качестве примера, так что сейчас о нем известно большему количеству людей. Таким образом, общими усилиями, считает Малькевич, получится добиться привлечения более серьезной поддержки и продвижения.

ФАН ранее подвел итоги премии «Хорошие новости России» и определил имена лауреатов, которые получат 100 тыс. рублей. В этом году на награду претендовали более 100 журналистов из разных регионов страны.

конкурс малькевич хорошие новости россии
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