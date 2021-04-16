Малькевич оценил идею конкурса «Хорошие новости России» в СМИ

Москва, 16 апреля. Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич высказался об идее конкурса «Хорошие новости России».

ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели 16 апреля пресс-конференцию на тему «Кто победил в премии «Хорошие новости России», на которой выступил Малькевич. Он отметил, что Медиагруппа по частной инициативе уже третий год проводит этот конкурс без поддержки со стороны государственных структур.

«По-хорошему вам надо государственную премию или награду, потому что вы выполняете государственную миссию, функцию. Я, наверное, один из авторов термина «госзаказ на хорошее», об этом постоянно говорю в Общественной палате. О том, что сми, особенно региональные, должны получать господдержку от государства на запуск социально ориентированных проектов, чтобы интересно, увлекательно, креативно рассказывать о том, что нас окружает», — заявил Малькевич.

Член Общественной палаты напомнил, что в области СМИ тратится много денег, однако уходят они, по его мнению, на непонятные проекты. В связи с этим Малькевич призвал продумать схему финансирования социально-значимых проектов, например, продвижение региональной повестки.

Кроме того, Малькевич рассказал о своем участии в онлайн-заседании комитета Совета Федерации по иностранному вмешательству, где также присутствовала сенатор Ольга Ковитиди. Член ОП РФ привел конкурс «Хорошие новости России» в качестве примера, так что сейчас о нем известно большему количеству людей. Таким образом, общими усилиями, считает Малькевич, получится добиться привлечения более серьезной поддержки и продвижения.

ФАН ранее подвел итоги премии «Хорошие новости России» и определил имена лауреатов, которые получат 100 тыс. рублей. В этом году на награду претендовали более 100 журналистов из разных регионов страны.