Россиянам назвали самый эффективный вид страховки от коронавируса

Москва, 16 апреля. Наиболее популярными страховками среди жителей Подмосковья стали страховки от коронавируса и клещей. Об этом рассказал вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

Страховые продукты, связанные с выплатами в случае госпитализации пациента после заболевания COVID-19, за последний год широко распространяются среди россиян, поделился специалист. Денежные средства могут быть потрачены на реабилитацию или лечение клиента.

«Страховщики за этот год предложили несколько страховых продуктов, которые подразумевают не лечение, а именно материальную выплату, что называется, деньгами», — уточнил Дубровин в эфире «Радио 1».

Страхование от клеща — одна из наиболее старых программ, уточнил вице-президент Всероссийского союза страховщиков. Несмотря на это, такой продукт в основном предлагается в опасных регионах.

Жаркое лето, которое пообещали синоптики в этом году, может ускорить ликвидацию пандемии коронавируса в России. Как сообщалось ранее, об этом рассказал вирусолог Виктор Зуев.