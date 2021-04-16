Москва, 16 апреля. Россиянин Олег Плуталов, проходящий обвиняемым по делу о крушении малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, в Донбассе, теперь получил еще один шанс на спасение. Его адвокатам будет помогать некий специалист, который готов дать заключение после изучения обломков самолета, пишет «ПолитПазл».

Скандал вокруг авиакатастрофы не утихает. Последнее время появляется все больше данных об этом деле. Даже у людей, которые, мягко говоря, настроены к России отнюдь не дружественно, появляется все больше вопросов.

Голландская прокуратура уверенно заявляет, что утечка информации произошла по вине стороны защиты, которая действует в интересах России. Данная риторика, по мнению официального Амстердама, удивляет, поскольку юристы были обязаны доказать невиновность Олега Плуталова и других фигурантов дела. Представители защиты отмечают, что не будут отмалчиваться и готовы при каждом удобном случае делать выпады против голландских служителей Фемиды.

«Адвокаты вернули мяч прокуратуре и обвинили прокуроров в утаивании документов и недопущении к делу экспертов, имеющих отношение к защите», — приводит «ПолитРоссия» пересказ статьи De Telegraaf.

Специалист, имя которого не называет никто, отметил, что готов изучать обломки кабины самолета и сделать самостоятельное заключение. Теперь осталось лишь одно — добиться разрешения на осмотр фрагментов. В планах юристов также проведение экспертизы аудиозаписи, где слышен голос их клиента. Не исключено, что приобщенные к делу файлы были сфабрикованы украинскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что военные документы с Украины уже частично подтвердили вину Киева в катастрофе рейса MH17.

